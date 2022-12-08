. Алсу рассказала подписчикам интересные факты о себе
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Алсу рассказала подписчикам интересные факты о себе

Алсу рассказала подписчикам интересные факты о себе
Певица Алсу  обнародовала смысл своего имени, и как оно отразилось на ее жизни. Алсу примерила новый образ, состоящий из наряда цвета фуксии с перьями на манжетах, а также новой прически в стиле 60-х. Артистка не просто так выбрала себе платье такого яркого цвета. В описании фото в обновленном имидже она объяснила связь розового наряда со значением её имени.
Исполнительница напомнила о том, что имя Алсу имеет татарское происхождение и переводится как «розовый цвет» или, по более вольной трактовке, «розовощёкая». Девушки, названные при рождении этим именем, часто обладают лидерскими качествами и имеют склонность к творчеству. Они избегают конфликтов, не злопамятны и умеют ставить перед собой четкие цели, а также давать советы окружающим. Конечно, у обладательниц редкого имени есть и свои недостатки. Например, в школе у них часто возникают проблемы с вниманием. А еще одним из больших минусов является их непостоянство.
«Темперамент Алсу может резко меняться до полной противоположности – то она холодна как лед, то во власти безудержной страсти. Это может вызвать проблемы в поиске мужа, так как ей очень важен духовный мир человека, но не каждый способен спокойно отнестись к ее непостоянству», — поделилась Алсу описанием своих минусов. Раз она решила поделиться этой характеристикой со своими фанатами, значит певица согласна с тем, что прочитала о себе в Сети. Интересно, что в особенностях характера Алсу не упоминалось такое качество как скрытность, а ведь в жизни певицы накопилось много секретов. Один из них, напомним, был раскрыт весной во время её участия в шоу «Маска» на НТВ. Тогда выяснилось, что певица всю свою карьеру скрывала от публики мощные вокальные данные, которые позволяют ей конкурировать с оперными звездами.
# Шоу-бизнес Алсу, певица
По материалам: z-aya

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