. Анастасия Волочкова рассказала о чудовищных проблемах со здоровьем
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Анастасия Волочкова рассказала о чудовищных проблемах со здоровьем

Анастасия Волочкова рассказала о чудовищных проблемах со здоровьем
Балерина Анастасия Волочкова рассказала о жутких болях. Конец года выдался для бывшей примы Большого театра особенно сложным. Анастасия дважды предстала на судебных разбирательствах, отстаивая свои права. Вместе с тем, Волочкова продолжает регулярные репетиции и выступления, чтобы держаться в форме. Танцовщица не раз показывала, как страдают ее ноги после многочасовой работы в пуантах. Оказалось, что у гостьи популярных ток-шоу есть и другая проблема, которая дает о себе знать.  «От больших физических нагрузок моя спина не выдержала, и случился сильнейший спазм. Уже больше года я жила с ощущением, что в грудном отделе у меня кинжал. А неделю назад приступ боли случился настолько сильным, что тяжело было дышать», — объяснила Волочкова.  Она активно готовится к грядущему выступлению, которое намечено на 11 декабря. Мероприятие состоится в столице, и все пригласительные уже разосланы. Анастасия испугалась, что из-за боли в спине она не сможет выйти на сцену. Выход из ситуации она нашла в родном Санкт-Петербурге. Там балерина обратилась за помощью к человеку, позиционирующему себя как мастера «скифской бережной правки позвоночника». Уточнять наличие у нового знакомого соответствующего образования Волочкова не стала. 
Тем не менее, тот вылетел к Анастасии из Сочи и помог ей встать на ноги. «Я не могла репетировать 4 дня. А этот мастер за пару проведённых сеансов устранил боль в моей спине. Я почувствовала, что Андрей словно вытащил кинжал из моей спины, который мучил меня долгое время», — отметила урожденная петербурженка.  Артистка показала кадры, на которых запечатлена рядом с Андреем. Она предстала в тонком бежевом топе без бра и джинсовых шортах. Мастер сел рядом с балериной. Он был одет в белую рубашку и черные брюки. Оба расположились на полу.  Поклонники теледивы пожелали ей здоровья. «Анастасия, главное, чтобы вам помогло. Потому что а как же без шпагатов с кинжалом в груди?», «Кинжал, который в грудном отделе, вытащили из спины. Чудеса», «Настя, вам отдых нужен», «Всё, пропал Андрюха», «Настенька, вы супер», — высказались фолловеры. 
# Шоу-бизнес Волочкова Анастасия
По материалам: z-aya

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