. Анна Семенович заявила, что такой мужчина, как Григорий Лепс ей не нужен

Певица Анна Семенович высказалась о драке артиста. Певица убеждена: в драке Григорий не виноват. Многие звезды спорят: нужно ли сурово наказывать Григория Лепса за устроенную в пабе драку? Свое мнение высказала и Анна Семенович: «Мы же не видели, в чем там была суть. Возможно, человек пристал к нему: он защищался. У меня такие случаи тоже бывали. Я разворачивалась и уходила. Зачем мне вступать в перепалку с не достойными меня людьми?»Анна склонна простить певца, она уверена, что на нем нет большой вины: «Я, конечно, за то, чтобы его простить. Не думаю, что он сам на кого-то напал. Григорий не такой человек. Наверняка был подвох, его спровоцировали, а он заступился за себя. Дал в нос! Какой сильный Григорий, оказывается!» Артистка не скрывает, что не хотела бы иметь рядом такого мужчину, как Лепс: это не ее типаж. «Я Григория очень ценю и уважаю как певца и коллегу. Но как мужчина он — не мой типаж. Не уверена, что мне такой мужчина нужен», — цитирует слова певицы издание «МК».