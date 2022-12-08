. Бари Алибасов подкатывает к Маше Распутиной

Продюсер Бари Алибасов позарился на чужое. В жизни 75-летнего Бари Алибасова кипят настоящие страсти: то продюсер выясняет отношения с Лидией Федосеевой-Шукшиной, то признается в любви сиделке. Не забывает создатель группы «На-На» осыпать комплиментами и других известных женщин нашего шоу-бизнеса. Бари Алибасов встретился на съемках с несвободной Машей Распутиной и не мог отвести от нее глаз. «Нашу первую встречу помню как вчера! — воскликнул продюсер в программе «Секрет на миллион» на канале НТВ. — Во-первых, я ущипнул тебя за жопу…» Не успела Лера Кудрявцева, ведущая шоу, раскрыть рот от удивления, как Распутина подтвердила слова Бари Каримовича. «Да, он делал мне вот такие комплименты», — игриво сказала 58-летняя певица.Прошлой осенью Алибасов официально расторг брак с Федосеевой-Шукшиной — к слову, артисты прожили вместе всего два года. После развода пару замечали вместе, но о возобновлении отношений речь не шла. Сейчас за Бари Каримовичем ухаживает беженка из Донецка Елена. Летом появились слухи о свадьбе музыканта и сиделки, однако Алибасов опроверг информацию, заявив, что помощница замужем. «Я впервые в жизни встретил такого человека, который с таким вниманием, теплотой, нежностью относился практически к трупу. Да, я был практически трупом и не шевелился!» — ранее откровенничал продюсер. Бари Каримович говорил, что внимание Елены помогло ему встать на ноги после тяжелой болезни.