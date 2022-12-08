Баскетболистку Грайнер обменяли на Бута
Сегодня, 16:19 Вадим Карасев
CNN: баскетболистку сборной США Грайнер обменяли на россиянина Виктора Бута
Баскетболистку сборной США Бриттни Грайнер, признанную в России виновной в контрабанде наркотиков, обменяли на россиянина Виктора Бута, осужденного в США за попытку незаконной торговли оружием и поддержку террора. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.
По информации издания, на данный момент Грайнер находится под стражей у официальных лиц американской стороны.
По материалам: lenta.ru