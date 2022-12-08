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Баскетболистку Грайнер обменяли на Бута

Баскетболистку Грайнер обменяли на БутаCNN: баскетболистку сборной США Грайнер обменяли на россиянина Виктора Бута

Баскетболистку сборной США Бриттни Грайнер, признанную в России виновной в контрабанде наркотиков, обменяли на россиянина Виктора Бута, осужденного в США за попытку незаконной торговли оружием и поддержку террора. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

По информации издания, на данный момент Грайнер находится под стражей у официальных лиц американской стороны.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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