. Более десятка моделей телевизоров Samsung получают поддержку Game Pass и xCloud
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Более десятка моделей телевизоров Samsung получают поддержку Game Pass и xCloud

Более десятка моделей телевизоров Samsung получают поддержку Game Pass и xCloud


Летом этого года Microsoft объявила о запуске в игровом хабе на телевизорах Samsung сервиса Xbox Cloud Gaming. Стартовала данная программа на телевизорах 2022 года, а теперь к ней подключаются и модели 2021 года.

Компания Samsung объявила, что рассылает обновления для телевизоров модельного ряда 2021 года, которое даст доступ игрокам к Xbox Cloud Gaming. Вот модели этих телевизоров:



Глобальные: QN800A, QN850A, QN900A, WS1A, QN700A, LS03A, AU7000, AU8000, AU9000, QN95A-QN85A, Q80A-Q50A.



Только для США: 98QN90A, 32Q60A, Q70A, AU8000.

Игроки с указанными моделями телевизоров теперь могут обновить прошивку своего ТВ, подключить к нему геймпад через Bluetooth (или USB) и играть в сотни проектов из Game Pass через Xbox Cloud Gaming.


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# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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