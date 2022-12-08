. Чехлы для смартфонов с прикольным дизайном (14 фото)

Вадим Карасев

Чехол для смартфона - просто кусочек резины, который защищает ваш гаджет. Практично, но скучно до безобразия. В наши дни чехольчик может стать прекрасным средством для самовыражения. И дизайнеры отлично постарались, ведь даже самая неординарная личность может выбрать для идеальный вариант. Давайте поглядим на этот безумный дизайн.Чехол-сковорода. Если разогреть батарею, то можно и яичницу сделатьТост с маслом, что непонятного?Слежу в обаПрослушкаЦелую ваши ушиЦиклоп - секрет удачного селфиДля дерзких и опасных (нет)Мягкая булочкаНовогодний режимДля староверовПочувствуй себя фотографомПсиходеличненькоУшлепывайтеДля всех сладких булочек