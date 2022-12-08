Чехлы для смартфонов с прикольным дизайном (14 фото)
Сегодня, 13:15 Вадим Карасев
Чехол для смартфона - просто кусочек резины, который защищает ваш гаджет. Практично, но скучно до безобразия. В наши дни чехольчик может стать прекрасным средством для самовыражения. И дизайнеры отлично постарались, ведь даже самая неординарная личность может выбрать для идеальный вариант. Давайте поглядим на этот безумный дизайн.
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Для всех сладких булочек
Чехол-сковорода. Если разогреть батарею, то можно и яичницу сделать
Тост с маслом, что непонятного?
Слежу в оба
Прослушка
Целую ваши уши
Циклоп - секрет удачного селфи
Для дерзких и опасных (нет)
Мягкая булочка
Новогодний режим
Для староверов
Почувствуй себя фотографом
Психоделичненько
Ушлепывайте
Для всех сладких булочек
По материалам: триникси