. Чехлы для смартфонов с прикольным дизайном (14 фото)
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Чехлы для смартфонов с прикольным дизайном (14 фото)

Чехол-сковорода. Если разогреть батарею, то можно и яичницу сделатьЧехол для смартфона - просто кусочек резины, который защищает ваш гаджет. Практично, но скучно до безобразия. В наши дни чехольчик может стать прекрасным средством для самовыражения. И дизайнеры отлично постарались, ведь даже самая неординарная личность может выбрать для идеальный вариант. Давайте поглядим на этот безумный дизайн.

Чехол-сковорода. Если разогреть батарею, то можно и яичницу сделать


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По материалам: триникси

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Чехлы для смартфонов с прикольным дизайном (14 фото)
Чехлы для смартфонов с прикольным дизайном (14 фото)
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