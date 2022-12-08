. День 8 декабря в истории

Международный день художника.

Этот праздник всех профессионалов и любителей живописи был учреждён в 2007 году Международной ассоциацией «Искусство народов мира».

23 года назад (1999) в Москве был подписан Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии.

Его подписание явилось продолжением развития интеграционных процессов, которые были заложены Договором об образовании Сообщества России и Белоруссии от 2 апреля 1996 года и Договором о Союзе Беларуси и России от 2 апреля 1997 года.

Договор о создании Союзного государства вступил в силу 26 января 2000 года после обмена ратификационными грамотами между и.о. Президентом РФ Владимиром Путиным и Президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Союзное государство — экономическое и политическое объединение России и Белоруссии. Его руководящими органами являются Высший Государственный совет, в состав которого входят главы государств, главы правительств, руководители палат парламентов двух стран, и Совет министров, состоящий из глав правительств России и Белоруссии, министров иностранных дел, экономики и финансов государств-участников, руководителей основных отраслевых и функциональных органов управления Союзного государства.

Законодательным органом власти Союзного государства является Парламентское Собрание Союза России и Белоруссии. Его возглавляет председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин.

30 лет назад (1992) в России было образовано Федеральное казначейство.

Указ о создании этого федерального органа исполнительной власти подписал Президент РФ Борис Ельцин.

Должность казначея, хранителя княжеской или боярской казны, появилась ещё в Древней Руси. В 1710 году Пётр I создал Счётную или Казначейскую контору, которая следила за сбором налогов в стране. Она просуществовала до 1742 года.

В 1775 году указом Екатерины II в каждой губернии были созданы казённые палаты «для домостроительных дел и управления казённых доходов Императорского Величества».

При императоре Александре I в структуре министерства финансов был сформирован Департамент Государственного казначейства. В 1918 году казначейство было расформировано, и его функции перешли к министерству финансов СССР и союзных республик, а также Государственному банку СССР.

В 1992 году указом Президента РФ казначейство было возрождено. Оно входило в состав министерства финансов. После административной реформы в начале 2000-х годов Федеральное казначейство было выделено из состава министерства и преобразовано в федеральную службу с подчинением Минфину РФ.

В задачи казначейства входит обеспечение исполнения бюджета, т.е. получение доходов и финансирование расходов, которые в нём были заложены. Кроме того, ведомство осуществляет кассовое обслуживание бюджетной системы и контроль за ведением операций с бюджетными средствами.

30 лет назад (1992) в Москве состоялась первая церемония вручения литературной премии «Русский Букер».

Она была учреждена в октябре 1991 года как аналог одноимённой английской премии. Награда вручается ежегодно за лучший роман, написанный на русском языке.

Первым лауреатом «Русского Букера» стал писатель Марк Харитонов за роман «Линии судьбы, или Сундучок Милашевича». Среди других награждённых этой премией: Булат Окуджава, Людмила Улицкая, Василий Аксёнов, Владимир Маканин, Михаил Бутов.

31 год назад (1991) было подписано «Беловежское соглашение».

В правительственной резиденции Вискули (Беловежская Пуща, Белоруссия) главы РСФСР, Украины и Белоруссии Борис Ельцин, Леонид Кравчук и Станислав Шушкевич подписали Соглашение о создании Содружества Независимых Государств и о роспуске СССР, вошедшее в историю как «Беловежское соглашение».

Подписанию этого документа предшествовал ряд событий, произошедших в СССР в конце 1980-х — начале 1990-х годов: обострились межнациональные отношения, все союзные республики приняли декларации о государственном суверенитете, которые устанавливали приоритет местных законов над законами СССР.

17 марта 1991 года был проведён референдум, на который был вынесен вопрос: «Считаете ли вы необходимым сохранение Союза Советских Социалистических Республик как обновлённой федерации равноправных суверенных республик, в которой будут в полной мере гарантироваться права и свободы человека любой национальности?» В голосовании приняли участие жители 9 из 15 союзных республик (148,5 миллиона человек (79,5%). 76,43% из принявших участие в голосовании высказались за сохранение СССР.

По итогам плебисцита был разработан проект Договора о Союзе Суверенных Государств, подписание которого должно было состояться в середине августа 1991 года. Однако «августовский путч» сорвал его подписание. После попытки госпереворота 11 союзных республик приняли решение о своём выходе из состава СССР.

Беловежское соглашение поставило окончательную точку в развале Союза. 10 декабря 1991 года оно было ратифицировано Верховными Советами Украины и Белоруссии, 12 декабря - Верховным Советом РСФСР.

35 лет назад (1987) в Вашингтоне был подписан Договор между СССР и США о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Свои подписи под ним поставили генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачёв и президент США Рональд Рейган.

В соответствии с договором, который вступил в силу 1 июня 1988 года, СССР и США обязались не производить, не испытывать и не развёртывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней (от 1000 до 5500 километров) и малой (от 500 до 1000 километров) дальности. Также стороны в течение трёх лет были обязаны уничтожить все пусковые установки и ракеты наземного базирования с радиусом действия от 500 до 5500 километров.

К маю 1991 года договор был полностью выполнен: в СССР были уничтожены 1846 ракетных систем средней и малой дальности, в США — 846.

55 лет назад (1967) был образован Институт США и Канады РАН (ИСКРАН).

Научное учреждение было создано в соответствии с постановлением Президиума Академии наук СССР от 8 декабря 1967 года как Институт по Соединенным Штатам Америки Академии наук СССР. В октябре 1974 года он был переименован в Институт США и Канады АН СССР.

Деятельность ИСКРАН направлена на исследование внутренней, внешней и военной политики США и Канады, новых вызовов международной безопасности, а также на разработку надежной аналитической основы для принятия политических решений. В институте работает свыше 130 человек, в том числе 85 научных сотрудников, из них 1 академик РАН, 2 члена-корреспондента РАН, 20 докторов наук и 45 кандидатов наук.

190 лет назад (1832) в Санкт-Петербурге была открыта Императорская военная академия (ныне Военная академия Генерального штаба Вооружённых Сил РФ).

Одним из авторов проекта создания учебного заведения был крупный военный теоретик и историк, генерал от инфантерии барон Жомини Антуан Анри. Академия была учреждена «для образования офицеров к службе Генерального штаба» и «для вящего распространения знаний в армии». На её торжественном открытии присутствовал император Николай I. После его смерти академия получила название Николаевской.

К поступающим в это учебное заведение предъявлялись очень высокие требования. Абитуриентом академии мог стать офицер не моложе 18 лет и в чине не старше капитана армии и штабс-капитана гвардии, артиллерии и сапёров, имевший опыт реальной службы.

В 1918 году академия была эвакуирована в Казань, где её личный состав перешёл на сторону Белой армии. За почти 90 лет своего существования учебное заведение подготовило свыше четырёх тысяч офицеров русской армии и несколько десятков офицеров болгарской и сербской армий.

Академия была воссоздана в 1936 году в Москве на базе оперативного факультета Военной академии имени М. В. Фрунзе.

В годы Великой Отечественной войны в стенах вуза прошли обучение и переподготовку более двух тысяч офицеров и генералов Красной армии. 63 выпускника академии стали Героями Советского Союза.

Сегодня Военная академия Генерального штаба Вооружённых Сил РФ — главное высшее военно-учебное заведение страны и ведущий центр научных исследований в области обороны и обеспечения национальной безопасности государства. Здесь проходят обучение, переподготовку и повышение квалификации высшие и старшие офицеры Вооружённых Сил Российской Федерации, представители российских министерств и ведомств, а также военнослужащие иностранных государств.

42 года назад (1980) было совершено покушение на одного из участников группы «Битлз» — Джона Леннона.

Вечером 8 декабря музыкант со своей женой Йоко Оно возвращался домой из звукозаписывающей студии. У ограды его дома в спину артисту пять раз выстрелил психически неуравновешенный фанат Марк Чепмен. Несмотря на все попытки врачей спасти жизнь Джона Леннона, он скончался из-за большой потери крови.

Убийца артиста был приговорён к пожизненному заключению. Чепмен 11 раз подавал прошение о помиловании (последнее в августе 2020 года), но все они были отклонены.