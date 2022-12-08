. Девушка получила неожиданное сообщение от незнакомца и узнала правду об отце

Вадим Карасев

Юзерша TikTok @laneiscool14 благодаря сообщению незнакомца узнала, кто ее настоящий отец

Пользовательница с ником @laneiscool14 поделилась историей, как она узнала, кто ее настоящий отец, благодаря сообщению от незнакомца. На ролик с ее рассказом, опубликованный в TikTok неделю назад, обратило внимание издание Daily Dot в минувший вторник, 6 декабря.

По словам девушки, около года назад она получила сообщение с неожиданным содержанием. В нем незнакомец попросил ее пройти ДНК-тест, чтобы узнать правду о своих родственниках. «Я подумала, что это ложь, позвонила по FaceTime подруге и рассказала ей обо всем. Она сказала: "Клянусь, интуиция мне подсказывает, что это правда. Ты должна ответить". И я ответила и вскоре получила следующее сообщение», — вспомнила юзерша.

Незнакомец продолжил настаивать на том, чтобы девушка прошла ДНК-тест, но на ее вопросы, кто он такой и что ему известно, собеседник не отвечал. Тогда авторша видео позвонила матери и рассказала ей о случившемся. В итоге мать созналась, что мужчина, которого девушка всю жизнь считала своим отцом, на самом деле не является им. Как оказалось, у ее матери была интрижка с парнем младше нее на десять лет. После этого женщина забеременела, но решила скрыть это от настоящего отца ребенка.

В итоге девушка прошла ДНК-тест и узнала, кто ее настоящий отец, и связалась с ним. «Он ответил мне, что, когда мне было два года, моя мама отправила ему рождественскую открытку с моим именем, и с тех пор он периодически вбивал мое имя в поисковик. Он следил за моими соцсетями всю мою жизнь. Он наблюдал со стороны за тем, как я встречаюсь с парнем, выхожу замуж, рожаю детей, за всем, но при этом он не имел возможности общаться со мной», — добавила девушка.

В комментариях одна пользовательница спросила, кто именно отправлял ей сообщения, но авторша ролика ей не ответила. «Какой классный парень твой настоящий отец. Он любил тебя на расстоянии много лет», «Мне нравится то, что он любил вас издалека. Он всегда хотел быть рядом с вами», — написали другие пользователи.

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