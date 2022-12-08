. Еще больше семей мобилизованных смогут получить помощь от государства

Сенаторы и депутаты Госдумы предложили расширить перечень доходов, которые не учитываются при оценке нуждаемости таких семей для получения мер социальной поддержки. Вопрос обсудили 8 декабря на заседании Президиума Совета законодателей.

Ранее, 29 октября, Правительство приняло постановление, согласно которому доходы мобилизованных не учитываются при оценке нуждаемости их семей для получения мер социальной поддержки.

Напомним, это пособие по беременности женщине, вставшей на учет на ранних сроках, ежемесячные выплаты на детей от трех до семи лет включительно и от восьми до 17 лет, выплаты в связи с рождением или усыновлением первого или второго ребенка и другие.

Чтобы воспользоваться всеми этими льготами, сейчас семья должна иметь среднедушевой доход меньше прожиточного минимума на человека в регионе. При этом при расчете этого показателя выплаты мобилизованным не учитываются.

Парламентарии предложили также не учитывать при этом иные выплаты мобилизованным на уровне регионов, расширить сам список мер социальной поддержки, а все льготы распространить не только на мобилизованных, но и добровольцев.