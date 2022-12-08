. Фил Спенсер: про повышение цен на игры Xbox, подписки и консоли
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Фил Спенсер: про повышение цен на игры Xbox, подписки и консоли

Фил Спенсер: про повышение цен на игры Xbox, подписки и консоли


На этой неделе Microsoft объявила, что повысит цены на игры Xbox. Речь идет об играх, выпущенных внутренними студиями Xbox и Bethesda, и пока Microsoft говорит только про AAA-проекты: Starfield, Redfall, Forza Motorsport. Повысятся цены с $59,99 до $69,99, и многие издательства уже сделали этот шаг, сама же команда Xbox планируют поднять цены в 2023 году.

Руководитель Microsoft Gaming Фил Спенсер в интервью Second Request рассказал о том, как Microsoft пришла к решению повысить стоимость игр Xbox. По его словам, в текущих экономических реалиях компания балансирует между стоимостью различных своих игровых услуг, устройств и сервисов:

Цены — это то, что мы всегда продумываем, размышляя и про то, как они влияют на наших клиентов. И есть множество вещей, которые мы можем оценить на нашей платформе. Очевидно, что есть цена самих консолей, цена игр, цена подписки, и, учитывая наши экономические реалии прямо сейчас, что-то должно было уступить с точки зрения того, чтобы мы продолжали вести бизнес с увеличенной базой затрат, которую мы имеем.

Напомним, ранее Microsoft называла сервис Xbox Cloud Gaming убыточным, при этом отмечая, что он не выйдет на окупаемость в ближайшее время.

Фил Спенсер отметил отдельно решение команды Xbox объявить о повышении цен заранее:

Сегодня мы не повышаем цены, но мы хотели дать потребителям информацию о том, что будет в следующем году. Напомню, мы сказали, что наши крупнейшие игры уровня ААА вырастут в цене с 60 до 70 долларов США, и мы никоим образом не являемся первопроходцами в этом. На самом деле, другие издатели, другие платформы уже объявили об этом и сделали этот шаг. Мы это сдерживали столько, сколько могли, и нам по-прежнему нравится тот факт, что наша подписка продается по той же цене, что наша консоль Series S — самая дешевая консоль текущего поколения на рынке, и решение для балансирования бизнеса, которое мы приняли, связано именно с розничными ценами на наши крупнейшие игры. И на самом деле это просто основа затрат на создание этих игр и обеспечение того, чтобы мы могли вести бизнес правильно для наших клиентов.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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