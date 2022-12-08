. Фил Спенсер: про повышение цен на игры Xbox, подписки и консоли

Вадим Карасев





На этой неделе Microsoft объявила, что повысит цены на игры Xbox. Речь идет об играх, выпущенных внутренними студиями Xbox и Bethesda, и пока Microsoft говорит только про AAA-проекты: Starfield, Redfall, Forza Motorsport. Повысятся цены с $59,99 до $69,99, и многие издательства уже сделали этот шаг, сама же команда Xbox планируют поднять цены в 2023 году.

Руководитель Microsoft Gaming Фил Спенсер в интервью Second Request рассказал о том, как Microsoft пришла к решению повысить стоимость игр Xbox. По его словам, в текущих экономических реалиях компания балансирует между стоимостью различных своих игровых услуг, устройств и сервисов:

Цены — это то, что мы всегда продумываем, размышляя и про то, как они влияют на наших клиентов. И есть множество вещей, которые мы можем оценить на нашей платформе. Очевидно, что есть цена самих консолей, цена игр, цена подписки, и, учитывая наши экономические реалии прямо сейчас, что-то должно было уступить с точки зрения того, чтобы мы продолжали вести бизнес с увеличенной базой затрат, которую мы имеем.

Напомним, ранее Microsoft называла сервис Xbox Cloud Gaming убыточным, при этом отмечая, что он не выйдет на окупаемость в ближайшее время.

Фил Спенсер отметил отдельно решение команды Xbox объявить о повышении цен заранее: