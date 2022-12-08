. Фил Спенсер: взгляды Playstation и Xbox на игровую индустрию кардинально различаются
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Фил Спенсер: взгляды Playstation и Xbox на игровую индустрию кардинально различаются

Фил Спенсер: взгляды Playstation и Xbox на игровую индустрию кардинально различаются


Компания Microsoft неоднократно после объявления сделки с Activision Blizzard говорила, что у нее не стоит целью сделать Call of Duty эксклюзивной для Xbox франшизой. В последние дни активно обсуждается отказ Sony от 10-летней сделке с Microsoft по выходу Call of Duty на Playstation, тогда как Microsoft предложила такие гарантии не только Sony, но и Nintendo, где ранее шутер вовсе не выходил.

В рамках интервью The Washington Post руководитель Microsoft Фил Спенсер отметил, что у команд Xbox и Playstation кардинально разные взгляды на будущее игровой индустрии и способы увеличения рынка игроков. Тогда как Sony старается увеличить рынок за счет уменьшения количество игроков на Xbox, компания Microsoft смотрит шире:

На самом деле был только один главный противник сделки [Microsoft и Activision Blizzard], и это Sony. Sony пытается защитить свое господство на рынке игровых консолей. Они растут и планируют расти за счет уменьшения рынка Xbox. У них совершенно другой взгляд на отрасль, чем у нас. Они не отправляют свои игры день и ночь на PC. Они не добавляют свои игры в подписку, когда выпускают их в релиз.

Как сообщают СМИ, уже в ближайшее время FTC (регулятор в США) должен вынести свое решение по сделке между Microsoft и Activision Blizzard.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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