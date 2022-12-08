. Филипп Киркоров может остаться без особняка в Америке

Певец Филипп Киркоров может потерять десять миллионов долларов. В последнее время Филиппу Киркорову запретили въезд в страны Балтии и на Украину, а на днях поп-королем заинтересовались американские активисты. Они составили петицию, в которой потребовали признать российского артиста персоной нон грата в Штатах и больше не пускать его в страну. Пока, правда, дальше громких заявлений дело не пошло, однако санкции в отношении певца грозят ему не только невозможностью путешествовать в США, но и потерей шикарного особняка в Майами. Известно, что дом в престижном районе Lagorce Drive площадью в 800 квадратных метров Киркоров купил перед рождением Аллы-Виктории (девочка появилась на свет в США от суррогатной матери) и заплатил за него 4,2 миллиона долларов. Сейчас роскошная вилла с высокими потолками, мраморными полами и лифтом существенно выросла в цене и уже стоит больше на 6 миллионов. В доме у Киркорова целых семь спален, огромная гардеробная, домашний кинотеатр и тренажерный зал, а на территории располагается бассейн, гараж с несколькими машинами и домик для прислуги.Пока петиция активистов из Нью-Йорка не пользуется большой популярностью – ее подписали меньше 400 человек, а адвокат Александр Добровинский, представляющий интересы певца, считает угрозы в адрес своего клиента возмутительными. «Странная истерия и история с Филиппом Бедросовичем Киркоровым продолжается. Человек поет, собирает огромные залы, имеет гражданство одной из европейских стран и довольно далек от политики. Несмотря на все это, ему закрыли въезд в страны Балтии и на Украину. А вот теперь, скорее всего, его испугались в США… Киркоров яркий и талантливый. Собственно, в этом его вина…», — объяснил юрист в беседе с «Пятым каналом».