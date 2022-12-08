. Филиппа Киркорова требуют не пускать в Америку

Певец Филипп Киркоров может долго не попасть в США. По мнению пресс-секретаря Киркорова, обсуждать это просто «неинтересно». Группа американских активистов подала заявление в ряд ведомств, требуя запретить Филиппу Киркорову въезд в США.Как сказала пресс-секретарь артиста Екатерина Успенская, этот призыв трехсот радикально настроенных граждан выглядит странным: ведь концерты Киркорова посещают тысячи людей. «Слава богу, на концерты Филиппа приходят тысячи людей. А тут 300 непонятных активистов создали группу? Даже неинтересно это обсуждать», — цитирует слова Успенской телеканал «360».