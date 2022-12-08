. ФНС включила Канаду и Каймановы острова в «черный список»
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ФНС включила Канаду и Каймановы острова в «черный список»

ФНС включила Канаду и Каймановы острова в «черный список»

В Федеральной налоговой службе (ФНС) утвердили перечень государств, которые не обеспечивают обмен информацией о налогообложении с Россией, его пополнили Канада и Каймановы острова. Соответствующий приказ ведомства опубликован на официальном портале правовой информации.

Всего в перечне 89 государств, а также 16 территорий. «Утвердить перечень государств (территорий), не обеспечивающих обмен информацией для целей налогообложения с Российской Федерацией, согласно приложению к настоящему приказу», — говорится в документе.

Кроме того, новая редакция «черного списка» содержит больше отдельных административных единиц Великобритании, к примеру, острова Мэн и Гернси. В то же время из него исключили, в частности, Колумбию, Бахрейн, Нигерию и Уругвай. 

Перечень этих государств используется в рамках налогообложения прибыли контролируемых зарубежных компаний. Приказ вступит в силу с 1 января 2023 года.

Между тем, как писала «Парламентская газета», в Правительстве предложили облегчить продажу российских товаров за рубежом, уточнив порядок применения нулевой ставки НДС в ходе такой торговли.

Так, по словам статс-секретаря — замминистра финансов Алексея Сазанова, предлагаемые кабмином изменения в Налоговый кодекс конкретизируют способы подтверждения нулевой ставки этого налога при реализации товаров, вывезенных на склады за пределами ЕвразЭС. Инициатива предполагает определение перечня документов, которые будут подтверждать обоснованность применения льготы.

Ранее стало известно, что в Правительстве продлили пилотный проект по tax free, который позволяет иностранцам возвращать сумма налога на добавленную стоимость при выезде из России, до 31 декабря. Эта система начала действовать в стране еще в апреле 2018 года.

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По материалам: pnp.ru

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