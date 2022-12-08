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Глава Chevron усомнился в эффективности потолка цен на российскую нефть

Глава Chevron усомнился в эффективности потолка цен на российскую нефтьГлава американской Chevron Вирт усомнился в эффективности потолка цен на российскую нефть

Глава американской нефтедобывающей компании Chevron Майкл Вирт усомнился в эффективности потолка цен, установленного западными странами на российскую нефть. Об этом пишет Financial Times.

Он указал, что введенный лишь несколькими государствами административный механизм вряд ли сможет повлиять на сложно устроенный глобальный рынок. Кроме того, Вирт отметил, что до сих пор не было разъяснений, как будет контролироваться соблюдение введенных правил, поскольку «режимы санкций исторически создают возможности получить огромную выгоду для тех, кто обходит систему».

5 декабря ЕС запретил импорт российской нефти по морю и ввел потолок цен на нее на уровне 60 долларов за баррель. Российская сторона уже предупредила, что собирается предпринять ответные меры. В частности, по словам вице-премьера Александра Новака, рассматривается введение механизмов, которые бы запретили применение лимита цен.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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