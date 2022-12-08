. Иван Ургант высказался о своей замене на вручении премии «Золотой граммофон»

Ведущий и актер Иван Ургант заявил, что собирается в Кремль. Артист на протяжении 13 лет вел «Золотой граммофон», но в этом году ситуация изменилась. Как на это отреагировал сам шоумен? Отстранение Ивана Урганта от «Золотого граммофона» было ожидаемо, ведь последний год его последовательно «отменяют» в российском шоу-бизнесе. Сначала приостановили выпуск программы «Вечерний Ургант», затем ведущего перестали приглашать на корпоративы, а после и вовсе на разные культурные мероприятия. Кульминацией этой истории стал «Золотой граммофон». Музыкальную премию шоумен вел 13 лет подряд, чаще всего рядом с ним был Дмитрий Нагиев (его, кстати, в этом году тоже не будет на премии — прим. «З-ая.ру»). Уже известно, что ведущими станут Вадим Галыгин и Екатерина Скулкина. Для Урганта не стало сюрпризом, что его не пригласили вести церемонию. В беседе с журналистами он снова отшутился, но в потоке юмора слышится обида.«Еще одна загадка для этого года, не многовато ли? Я уже начинаю думать, не сглазил ли меня кто. Не планирую ли я неожиданно появиться на сцене Кремля? Планирую. Я сейчас выбираю, из-под юбки какой исполнительницы выскочить в самый неожиданный момент. Пока не знаю, но, мне кажется, это будет прекрасным сюрпризом и для всех зрителей, и для ведущих, и для самого себя, и для моей семьи», сказал Иван. Шоумен не стал ссориться с Вадимом Галыгиным и говорить, что тот подсидел друга. Наоборот, пожелал ему удачи, но решил подчеркнуть — не он заменяет его. «Я такого слова не знаю: «мстить». При этом я прошу не подтасовывать факты: меня заменяет Екатерина Скулкина, а Вадим Галыгин может заменять, кого хочет», сказал Ургант «НСН». Отметим, что сейчас шоумен живет в Москве и периодически выезжает на разные корпоративные мероприятия. Программа «Вечерний Ургант» пока так и не вышла в эфир, хотя планировалось ее возвращение к зиме.