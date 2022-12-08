. Эксперты оценили последствия волнений в Монголии

Расследование может закончиться реструктуризацией в правительстве страны

Расследование по делу о краже угля в Монголии в сложившихся условиях будет доведено до конца и спровоцирует ряд потрясений, связанных с возможной реструктуризацией правительства. Такое мнение в четверг в беседе с корреспондентом «Парламентской газеты» выразил начальник отдела Кореи и Монголии Института Востоковедения РАН Александр Воронцов. Его коллега Владимир Грайворонский сравнил нынешние события с протестами прошлых лет и объяснил смысл появления монгольских всадников.

Толпа требует назвать имена

Массовые протестные митинги в столице Монголии Улан-Баторе начались 4 декабря. Протестующие, которые собрались перед Дворцом правительства, обвиняют власти в коррупционных схемах, использование которых привело к «недостаче» почти на 1,8 миллиарда долларов при продаже угля в Китай.

5 декабря демонстранты попытались штурмом взять дворец, они требовали раскрыть имена подозреваемых, среди которых могут быть высокопоставленные лица. 7 декабря премьер-министр страны Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ сообщил о создании рабочей группы по расследованию этого дела, в которую должны войти и протестующие.

В настоящий момент, считает эксперт, существует разные версии причин продолжающихся протестов в этой азиатской стране. «Достоверной информации недостаточно. Создается пространство для различных размышлений, предположений, спекуляций», — отметил он. По его словам, когда протесты вспыхнули, «они представлялись спонтанными, стихийными», однако сейчас укрепляется та версия, что имела места их организация.

Одновременно аналитик обратил внимание, что версий о том, кто за этим мог стоять много. Среди них — попытки цветной революции, борьба политических сил и намерение некоторых влиятельных людей, связанных с историй с углем, уйти от ответственности.

Воронцов считает, что протесты продолжаются из-за опасений людей, что расследование не будет доведено до конца. «Такое бывало раньше, что дела возбуждались, но не доводились до конца, — пояснил он. — Толпа боится, что это может повториться и требует теперь выдать имена». При этом эксперт выразил мнение, что в условиях продолжающихся протестов «расследование, скорее всего, будет доведено до конца».

«Конечно, потрясения неизбежны, — продолжил он. — Когда имена будут названы, это, наверняка, какие-то крупные чиновники, и, возможно, члены парламента. Будут какие-то, возможно, чистки серьезные, потрясения, реструктуризация <…> что-то серьезное». Он добавил, что пока правительство не настроено уходить в отставку под давлением улицы, а настроено на то, чтобы взять кризис под свой контроль и как-то довести его решение в рамках правовых процедур.





Уроки протеста 2008 года

Заведующий сектором Монголии в том же институте Владимир Грайворонский считает, что действия монгольских властей не позволят протестам перерасти в беспорядки 2008 года, которые закончились гибелью пятерых человек. Тогда после парламентских выборов лидер проигравшей Демократической партии Цахиагийн Элбэгдорж заявил, что у его политического объединения украли голоса. Несогласные с итогами выборов сторонники оппозиции 1 июля захватили и подожгли штаб-квартиру Монгольской народно-революционной партии, а также Дворец культуры. В результате предпринятых мер, в том числе введения комендантского часа, властям удалось стабилизировать ситуацию к 3 июля.

«2008 году ситуация была гораздо хуже», — заметил Грайворонский. «Было нападение на штаб-квартиру Монгольской народно-революционной партии, был грабеж, была перестрелка, погибли 5 человек, — отметил он. — Но для монголов это был большой урок, они были шокированы. Думаю, что до этого в этот раз не дойдет».

Эксперт также обратил внимание на протесты осенью 2021 года. «Были прошлой осенью протесты по поводу высоких цен, низких зарплат и так далее, — сказал он. Тогда, по его словам, стороны договорились и «были приняты меры по оказанию помощи, выплаты пособий, повышению зарплат». «Это не что-то уникальное», — подчеркнул Грайворонский.

Комментирую новости о появлении среди протестующих всадников, эксперт указал, что это говорит о недовольстве не только среди горожан, но среди жителей сел. «Значит, есть недовольство не только этой коррупцией, но и другие проблемы есть, которые, скорее всего, связаны с уровнем жизни. Это инфляция, рост цен», — пояснил он.

Как считает эксперт, важной датой в урегулировании ситуации станет именно 21 декабря, когда начнутся открытые слушания в парламенте.