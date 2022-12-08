. Этикет или необходимость: что проверяют стюардессы, когда здороваются с вами в самолете

Тот, кто летал самолетом, хорошо знает образцовую вежливость бортпроводников. Эти улыбчивые парни и девушки так искусно вымуштрованы, что это кажется невероятным. Приятная внешность, вежливость, улыбчивость, учтивость — чему служат эти качества стюардесс? Является ли такое поведение простым этикетом, или же это профессиональная необходимость? Разберемся, что проверяют стюардессы, когда здороваются с вами в самолете.

Что проверяют стюардессы и стюарды, когда вы заходите в самолет





В краткий миг приветствия профессиональные бортпроводники успевают оценить пассажира по нескольким пунктам.

Физическая форма. В толпе входящих пассажиров стюардесса обязательно выделяет крепких на вид, здоровых мужчин. Более того, она запоминает, где они сидят. Это нужно для того, чтобы в случае аварии попросить помощи у людей с хорошей физической формой. Может понадобиться поднять на руки раненого либо просто усмирить устроившего драку.

Трезвость. Если на борт попадет подвыпивший или пьяный человек, то во время рейса могут произойти чрезвычайные ситуации. Это, конечно, необязательно. Однако неудобство рядом сидящим пассажирам обеспечено хотя бы из-за алкогольного запаха. В воздухе очень важно исключить любой провоцирующий конфликт фактор.

Если же произойдет аварийная посадка с последующей эвакуацией, то пьяный может затормозить этот процесс, например, перекрыв выход. А иногда жизни многих людей могут оказаться в еще большей опасности. Не стоит удивляться, если сильно нетрезвому гражданину просто запретят садиться в самолет.





Здоровье. Конечно, стюардесса сможет оценить только явные признаки наличия недуга, например, чихание, кашель, нездоровый цвет лица, уставший вид, но и это очень важно. Если человек заразен, ему ни в коем случае нельзя находиться в таком замкнутом пространстве со здоровыми людьми во время перелета. Это чревато быстрым распространением инфекции.

Аэрофобия. Пассажир, который испытывает или проявляет сильное возбуждение, обильно потеет и тяжело дышит, скорее всего, страдает аэрофобией. Стюардесса запоминает его и во время рейса чаще оказывает ему помощь, спрашивает о самочувствии. Дело не только в желании оказать моральную поддержку, а и в необходимости избежать всеобщей паники, ведь, как известно, страх может быть заразителен.

Наличие пассажиров с ограниченными возможностями. Если среди пассажиров есть инвалиды, люди с ограниченными возможностями, стюардесса также обязана запомнить их места. Это нужно для того, чтобы помочь им в случае необходимости, чрезвычайной ситуации. А также нужно следить, чтобы они не оказались возле аварийного выхода — тогда могут возникнуть проблемы с его разблокировкой.

Размеры ручной клади. Если у пассажира слишком объемный багаж, это может быть опасно для других людей. Иногда большие сумки блокируют запасные выходы, а это недопустимо. Кроме того, может понадобиться больше времени на то, чтобы найти место для ручной клади. Этот процесс не должен в итоге задержать рейс.