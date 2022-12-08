. Как могли бы выглядеть 17 героев известных фильмов и сериалов, будь они ещё совсем малявочками
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Как могли бы выглядеть 17 героев известных фильмов и сериалов, будь они ещё совсем малявочками

Как могли бы выглядеть 17 героев известных фильмов и сериалов, будь они ещё совсем малявочками

Зрителю не всегда удаётся застать детство главных персонажей фильмов и сериалов. Но творческие люди с безумными идеями в голове могут это дело быстро исправить, обратившись за помощью к современным технологиям. Например, к нейросети midjourney.

Иллюстратор под ником benmornin создал целую коллекцию работ под названием «Toddlers», на которых главные герои нашумевших кинокартин ещё совсем маленькие шмакодявочки. Взглянув на них даже одним глазком, вам точно захочется затискать этих милах! Не верите? Тогда смотрите сами!

Шелдон Ли Купер, «Теория Большого взрыва»

benmornin

Пенни, «Теория Большого взрыва»

benmornin

Говард Воловиц, «Теория Большого взрыва»

benmornin

Интересно, что среди всех серий работ автора, сложно будет найти похожие друг на друга изображения. Ведь искусственный интеллект постарался, и у каждого героя получилось своё непередаваемое выражение лица и эмоция!

Ньют Саламандер, «Фантастические твари и где они обитают»

benmornin

Порпентина Голдштейн, «Фантастические твари и где они обитают»

benmornin

Уолтер Уайт, «Во все тяжкие»

benmornin

Джесси Пинкмэн, «Во все тяжкие»

benmornin

Рэйчел Грин, «Друзья»

benmornin

Джоуи Триббиани, «Друзья»

benmornin

Майкл Скотт, «Офис»

benmornin

Пэм Бисли, «Офис»

benmornin

Фродо Бэггинс, «Властелин колец»

benmornin

Гэндальф, «Властелин колец»

benmornin

Хотите — верьте, хотите — нет, но с момента выхода первой части кинотрилогии прошёл уже 21 год! И за это время герои успели хорошенечко измениться.

Люк, «Звёздные войны»

benmornin

Тирион Ланнистер, «Игра престолов»

benmornin

Дейенерис Таргариен, «Игра престолов»

benmornin

Волан-де-Морт, «Гарри Поттер»

benmornin

Мы уже не первый раз окунаем вас в детство мальчика, который выжил. Ведь каждый художник или даже нейросеть видит Гарри Поттера и его верных друзей совершенно по-разному. Вот здесь, например, вы сможете найти больше милых работ, на которых изображены герои франшизы в своём нежном возрасте.

# Интересное
По материалам: twizz

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