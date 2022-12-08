. Как могли бы выглядеть 17 героев известных фильмов и сериалов, будь они ещё совсем малявочками

Зрителю не всегда удаётся застать детство главных персонажей фильмов и сериалов. Но творческие люди с безумными идеями в голове могут это дело быстро исправить, обратившись за помощью к современным технологиям. Например, к нейросети midjourney.

Иллюстратор под ником benmornin создал целую коллекцию работ под названием «Toddlers», на которых главные герои нашумевших кинокартин ещё совсем маленькие шмакодявочки. Взглянув на них даже одним глазком, вам точно захочется затискать этих милах! Не верите? Тогда смотрите сами!

Шелдон Ли Купер, «Теория Большого взрыва»

Пенни, «Теория Большого взрыва»

Говард Воловиц, «Теория Большого взрыва»

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Интересно, что среди всех серий работ автора, сложно будет найти похожие друг на друга изображения. Ведь искусственный интеллект постарался, и у каждого героя получилось своё непередаваемое выражение лица и эмоция!

Ньют Саламандер, «Фантастические твари и где они обитают»

Порпентина Голдштейн, «Фантастические твари и где они обитают»

Уолтер Уайт, «Во все тяжкие»

Джесси Пинкмэн, «Во все тяжкие»

Рэйчел Грин, «Друзья»

Джоуи Триббиани, «Друзья»

Майкл Скотт, «Офис»

Пэм Бисли, «Офис»

Фродо Бэггинс, «Властелин колец»

Гэндальф, «Властелин колец»

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Хотите — верьте, хотите — нет, но с момента выхода первой части кинотрилогии прошёл уже 21 год! И за это время герои успели хорошенечко измениться.

Люк, «Звёздные войны»

Тирион Ланнистер, «Игра престолов»

Дейенерис Таргариен, «Игра престолов»

Волан-де-Морт, «Гарри Поттер»

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Мы уже не первый раз окунаем вас в детство мальчика, который выжил. Ведь каждый художник или даже нейросеть видит Гарри Поттера и его верных друзей совершенно по-разному. Вот здесь, например, вы сможете найти больше милых работ, на которых изображены герои франшизы в своём нежном возрасте.