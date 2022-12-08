. Как можно сэкономить с помощью промокодов
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Как можно сэкономить с помощью промокодов

Экономить на покупках хотят люди любого социального положения и материального достатка: студенты, домохозяйки и бизнесмены. В любых магазинах в первую очередь будет продан товар с перечеркнутой ценой и надписью «Скидка». С развитием интернета и технологий все больше людей предпочитают покупать товары непосредственно в сети. Это очень удобно: можно выбрать то, что нужно, гораздо быстрее, чем в оффлайн магазине, а во многих случаях и хорошо сэкономить.

Интернет-магазины предоставляют своим покупателям три способа экономии: скидки, кешбек и промокоды. Скидки могут быть сезонными, распространяться на определенную категорию товаров, бренд и т. д. Кешбек – это возврат средств на внутренний счет в интернет-магазине или прямо на карту.

Что такое промокод

Промокодом называется некая комбинация букв и цифр. При введении промокода на сайте интернет-магазина покупатель получает бонус – бесплатную доставку, скидку на первый заказ, подарок к заказу, красочную упаковку и многое другое. Как правило, для применения промокода необходимо выполнить определенные условия: заказать от трех товаров, купить на сумму от 10000 рублей и т. д.

Где найти промокоды:

  • Непосредственно на сайте интернет-магазина. Обычно информация о действующей акции размещается на главной странице интернет-площадки.
  • В социальных медиа. Кроме промокодов в группах в социальных сетях часто размещают информацию о розыгрышах, лотереях, скидках и т. д.
  • На сайтах агрегаторов промокодов. Агрегаторы позволяют быстро найти интересные предложения и хорошо сэкономить при покупке.

Пример третьего варианта – промокод самокат на сайте 7Days. Эти промокоды дают возможность сэкономить на заказах несколько сотен рублей. Кроме промокодов, здесь вы найдете различные акции на продукты, товары для дома, бытовую химию и многое другое.

Как прочитать промокод

Все промокоды можно разделить на две большие группы:

  • Комбинации букв и цифр, расположенных в случайном порядке. Например, S563GHC4;
  • Фразы, которые дают «подсказку», какую выгоду можно получить с помощью данного промокода. Например, FREESHIP800 – это вероятно, промокод на бесплатную доставку при условии заказа товара на сумму от 800 рублей. MAY20 – промокод, который дает право на 20-процентную скидку на все заказы в мае.

Как правильно применить промокод

Чтобы применить промокод, его нужно ввести в специальное поле на сайте интернет-магазина. В большинстве магазинов это поле находится прямо в корзине. Также оно может быть расположено на каком-то этапе оформления заказа. Может быть и третий вариант: на сайте книжного магазина «Литрес» промокод вводится на отдельной вкладке.

Сработал ли промокод

Если промокод правильный и вы соблюли условия его применения, сумма заказа уменьшится, а скидка будет прописана отдельно. В противном случае ничего не поменяется, а сайт может выдать вам ошибку – сообщение, где будет написано, что именно вы сделали не так.

Для чего интернет-магазинам промокоды

Для покупателя промокод – это хорошая возможность сэкономить. Для интернет-магазина – это маркетинговый инструмент привлечения новых, лояльных покупателей, а возможно и продажи залежалого товара.

# Бизнес

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