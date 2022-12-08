. Как получить деньги на ремонт с налоговой ?
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Как получить деньги на ремонт с налоговой ?

Как получить деньги на ремонт с налоговой ?
Специалист рассказал, сколько можно получить денег за ремонт. Налоговый вычет можно получить не только при покупке квартиры, то и при ее ремонте. Речь идет о жилье в новостройке с так называемой черновой отделкой, то есть фактически где есть только стены и не более. Как рассказал исполнительный директор сервиса «Ремонт со СберУслугами» Юрий Иванов, получить налоговый вычет имеют право резиденты России, которые регулярно платят налоги. Вычет полагается при приобретении квартиры без отделки в строящемся доме. Также на выплату могут рассчитывать покупатели доли в квартире или права на нее.  Сумма налогового вычета — это 13% от понесенных расходов, но не более 260 тысяч рублей. Если жилье приобреталось супругами, то деньги полагаются обоим. То есть в общей сумме пара может получить до 520 тысяч рублей. «Стоит обратить внимание, что в договоре о покупке недвижимости должно быть указано, что квартира продается без отделки, — иначе в налоговом вычете может быть отказано. Если часть работ уже выполнена застройщиком, то это также нужно указать в документах», — приводят слова Иванова «Известия». В траты на ремонт можно включить: стоимость отделочных материалов, разработку проектной и сметной документации. Сюда же относятся укладка плитки, установка дверей и окон, устройство потолков, раздвижных и съемных перегородок, монтаж кухни. В перечень не нужно вносить стоимость  инструмента или дизайн-проект, — за такие расходы налоговый вычет на полагается. При этом важно сохранять все чеки и договоры, а подрядчик для ремонтных работ обязан быть оформлен как юрлицо или ИП. В налоговую нужно будет предъявить закрывающие документы и чек на оплату. «Обращайте внимание на описание работ, которые указаны в договоре, чеке и закрывающих документах. Важно, чтобы они совпадали с формулировками из ОКВЭД, тогда у налоговой точно не возникнет лишних вопросов и сомнений», — отметил эксперт. Ранее юрист Елена Кудерко предупредила о нюансах при покупке вторичного жилья. Она отметила, что очень важно запрашивать у владельца дополнительные документы, сверять даты, например, заключения и расторжения брака, а также требовать от хозяина гарантий, что он не станет банкротом в ближайшие годы.  
# Общество / Шоу-бизнес Общество
По материалам: z-aya

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