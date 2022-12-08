. Как понравиться Водолеям: 5 важных советов астрологов
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Как понравиться Водолеям: 5 важных советов астрологов

Как понравиться Водолеям: 5 важных советов астрологов

Водолеи — люди не от мира сего, причем это, скорее, комплимент, нежели замечание. Представители данного Знака крайне неординарны, поэтому и подход в любви к ним должен быть необычным.


Для поисков истинной любви старайтесь пользоваться девятью полезными способами. Помните о том, что найти идеального человека и произвести на него впечатление — это две разные вещи. Если вы влюбились в Водолея и заинтересовали его, закрепить успех вам помогут советы, описанные далее.

Водолеи любят спонтанность

Предсказуемость — не их конек, поэтому того же они ждут и от вас. Если очень хочется произвести на Водолея сильное впечатление и понравиться человеку данного Знака, то постарайтесь быть непредсказуемыми. Водолеи это обожают. Да, периодически нужно делать отдых от подобного поведения, но если вы будете максимально предсказуемыми и скучными, то ваши шансы понравиться данному человеку будут стремиться к нулю. Они ненавидят, когда кто-то слишком консервативен в плане отношений.

Научитесь смеяться и быть веселыми

Скука для любого Водолея — это нечто очень плохое и неприемлемое. Если человек скучный, они стараются с ним контактировать как можно реже. Не бойтесь смеяться от души и веселиться. Даже если вы являетесь странным человеком, Водолеи обязательно рассмотрят вашу кандидатуру на пост второй половинки, но если вы излучаете уныние, никакие другие ваши плюсы не способны будут убедить их дать вам шанс. Водолеи любят людей, которые излучают оптимизм, а также могут быть веселыми в трудный период времени.


Будьте проще

Водолеи ненавидят, когда им приходится напрягаться в отношениях. Они очень просты, так что и вам тоже следует быть проще, ведь только так они смогут насладиться общением с вами. Чтобы понравиться Водолею. Нужно показать этому человеку, что вы не собираетесь критиковать его. Наверняка вы слышали выражение «простой как пять копеек». Если вы будете таким человеком, Водолей вас точно заметит и точно захочет поддержать общение. Как итог — влюбить этого человека будет гораздо легче.

Дайте Водолею возможность почувствовать себя главным

Водолеи любят, когда именно они исполняют роль лидера в отношениях. Проявите инициативу на начальных стадиях, но потом уступите место Водолею. Сделайте это в тот самый момент, когда представитель данного Знака впервые захочет пригласить вас куда-то. Водолеи любят держать все под контролем сами, так что не стремитесь доминировать над ними.

Развивайтесь интеллектуально

Если вы не являетесь умным, эрудированным и образованным человеком, вам нужно показать Водолею, что вы пытаетесь это исправить. Водолеи терпеть не могут тех, кто остановился в развитии, но ведет себя так, словно вокруг одни дураки. Водолеи очень любят общаться с людьми, у которых могут чему-то научиться.

# Новости на сегодня
По материалам: dailyhoro.ru

Последние новости

Как понравиться Водолеям: 5 важных советов астрологов
Как понравиться Водолеям: 5 важных советов астрологов
В ЛНР рассказали о психозах и токсических поражения печени в рядах ВСУ
В ЛНР рассказали о психозах и токсических поражения печени в рядах ВСУ
Девушка получила неожиданное сообщение от незнакомца и узнала правду об отце
Девушка получила неожиданное сообщение от незнакомца и узнала правду
Жесткие подводные разборки между рыбами
Жесткие подводные разборки между рыбами
Филиппа Киркорова требуют не пускать в Америку
Филиппа Киркорова требуют не пускать в Америку
Владимир Путин рассказал о второй мобилизации
Владимир Путин рассказал о второй мобилизации
Более десятка моделей телевизоров Samsung получают поддержку Game Pass и xCloud
Более десятка моделей телевизоров Samsung получают поддержку Game
Раскрыты траты Британии на восполнение арсенала после помощи Украине
Раскрыты траты Британии на восполнение арсенала после помощи Украине
Сергей Кириенко вручил орден Мужества добровольцу Юрию Гагарину, спасшему 400 детей на Донбассе
Сергей Кириенко вручил орден Мужества добровольцу Юрию Гагарину,
Самая горячая болельщица ЧМ-2022 Ивана Кнолль завлекает катарских шейхов (6 фото)
Самая горячая болельщица ЧМ-2022 Ивана Кнолль завлекает катарских
Владимир Путин заговорил о ядерной войне
Владимир Путин заговорил о ядерной войне
Аделина Сотникова запечатлелась на прогулке со своим первенцем
Аделина Сотникова запечатлелась на прогулке со своим первенцем

Топ на сегодня

России предрекли трудности при экспорте пшеницы
России предрекли трудности при экспорте пшеницы
Экспорт российского угля приблизился к рекорду после ослабления санкций
Экспорт российского угля приблизился к рекорду после ослабления
Новый владелец Fazer заявил о «воровстве или идиотизме» в компании
Новый владелец Fazer заявил о «воровстве или идиотизме» в компании
Путин анонсировал дополнительные выплаты медикам
Путин анонсировал дополнительные выплаты медикам
Тима Бертона раскритиковали из-за съемок с заболевшей COVID-19 актрисой
Тима Бертона раскритиковали из-за съемок с заболевшей COVID-19

Еще по теме

Как понравиться Козерогам: 5 важных советов астрологов
Как понравиться Близнецам: 5 важных советов астрологов
Как понравиться Тельцам: 5 важных советов астрологов
Как понравиться Скорпионам: 5 важных советов астрологов