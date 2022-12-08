. Как понравиться Водолеям: 5 важных советов астрологов

Вадим Карасев

Водолеи — люди не от мира сего, причем это, скорее, комплимент, нежели замечание. Представители данного Знака крайне неординарны, поэтому и подход в любви к ним должен быть необычным.

Для поисков истинной любви старайтесь пользоваться девятью полезными способами. Помните о том, что найти идеального человека и произвести на него впечатление — это две разные вещи. Если вы влюбились в Водолея и заинтересовали его, закрепить успех вам помогут советы, описанные далее.

Водолеи любят спонтанность

Предсказуемость — не их конек, поэтому того же они ждут и от вас. Если очень хочется произвести на Водолея сильное впечатление и понравиться человеку данного Знака, то постарайтесь быть непредсказуемыми. Водолеи это обожают. Да, периодически нужно делать отдых от подобного поведения, но если вы будете максимально предсказуемыми и скучными, то ваши шансы понравиться данному человеку будут стремиться к нулю. Они ненавидят, когда кто-то слишком консервативен в плане отношений.

Научитесь смеяться и быть веселыми

Скука для любого Водолея — это нечто очень плохое и неприемлемое. Если человек скучный, они стараются с ним контактировать как можно реже. Не бойтесь смеяться от души и веселиться. Даже если вы являетесь странным человеком, Водолеи обязательно рассмотрят вашу кандидатуру на пост второй половинки, но если вы излучаете уныние, никакие другие ваши плюсы не способны будут убедить их дать вам шанс. Водолеи любят людей, которые излучают оптимизм, а также могут быть веселыми в трудный период времени.

Будьте проще

Водолеи ненавидят, когда им приходится напрягаться в отношениях. Они очень просты, так что и вам тоже следует быть проще, ведь только так они смогут насладиться общением с вами. Чтобы понравиться Водолею. Нужно показать этому человеку, что вы не собираетесь критиковать его. Наверняка вы слышали выражение «простой как пять копеек». Если вы будете таким человеком, Водолей вас точно заметит и точно захочет поддержать общение. Как итог — влюбить этого человека будет гораздо легче.

Дайте Водолею возможность почувствовать себя главным

Водолеи любят, когда именно они исполняют роль лидера в отношениях. Проявите инициативу на начальных стадиях, но потом уступите место Водолею. Сделайте это в тот самый момент, когда представитель данного Знака впервые захочет пригласить вас куда-то. Водолеи любят держать все под контролем сами, так что не стремитесь доминировать над ними.

Развивайтесь интеллектуально

Если вы не являетесь умным, эрудированным и образованным человеком, вам нужно показать Водолею, что вы пытаетесь это исправить. Водолеи терпеть не могут тех, кто остановился в развитии, но ведет себя так, словно вокруг одни дураки. Водолеи очень любят общаться с людьми, у которых могут чему-то научиться.