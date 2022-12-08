. Когда можно будет загадывать желания ?
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Когда можно будет загадывать желания ?

Когда можно будет загадывать желания ?
Астролог рассказал, когда можно будет загадать желания. Завтра, 8 декабря, нас ожидает очередное важное астрологическое событие. В 7.10 утра произойдет полнолуние в знаке Тельца. Астрологи обещают, что оно будет чрезвычайно мощным и гармоничным, ведь Луна достигнет максимального размера в знаке своей наивысшей силы. Как провести этот день правильно, что нужно делать? В кои-то веки нас может ждать не отрицательный, а положительный мощный поворот. Так что самое время начинать мечтать и ждать хороших новостей, говорят специалисты. Но для этого нужно предпринять некоторые усилия. И сделать то, что обычно требуется выполнять в новогоднюю ночь: то есть четко сформулировать и прописать свои желания. «Данное полнолуние станет идеальным для загадывания желаний и планирования своего будущего. Многие люди придерживаются традиции писать такие списки в новогоднюю ночь, я же рекомендую перенести эту практику на день полной Луны. Есть только одно «но» — все мечты должны быть материальными, такими, которые можно пощупать, ведь Телец — это земной знак Зодиака, связанный с финансами»,— рассказала wday.ru практикующий ведический астролог Надежда Чернышева. Она посоветовала сам день полнолуния постараться провести в одиночестве, Луна хоть и добрая, но от эмоциональных всплесков не убережет: люди вокруг могут быть нервными и напряженными, а сон их — прерывистым и неспокойным. А сохранять светлую голову и спокойствие сейчас особенно важно.
# Общество / Шоу-бизнес Общество
По материалам: z-aya

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