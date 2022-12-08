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Ксения Бородина набросилась на Аллу Довлатову

Ксения Бородина набросилась на Аллу Довлатову
Ведущая Ксения Бородина возмущена словами Довлатовой о беременности Орловой. Беременность 45-летней Ольги Орловой спровоцировала нешуточный скандал. Все больше людей подозревают, что телеведущая не сама вынашивает ребенка, ее живот накладной. К скептикам присоединилась даже Алла Довлатова, публично обвинившая экс-солистку «Блестящих» во лжи. «Людям не нравится, когда их дурачат. Вот и все. Рожаешь сама — молодец! Рожает суррогатная мать — тоже хорошо. Главное, чтобы ребенок родился здоровым. Ведь кто-то не может по медицинским показаниям, у других свои причины… Это личное дело, но врать — нехорошо! Если помогает суррогатная мать, я считаю, нужно честно об этом говорить. Обо всем нужно говорить честно. Иначе не будет доверия у аудитории», — написала она в соцсети.
Слова радиоведущей задели за живое многих поклонников Орловой, а также ее близкую подругу Ксению Бородину, которая тут же врезала Довлатовой жесткой отповедью. Звезда «Дома-2» заявила, что «трогать беременную» бесчеловечно, и назвала поступок журналистки «позором», а заодно напомнила обидчице, что та и сама стала мамой в возрасте 43 лет. «Одно дело, когда такую чушь пишут женщины от зависти, от злобы, другое дело — такие комментарии получать от публичной женщины, которая сама родила в 43! Вы уверены, что с эмоциями живых людей можно играть как захочется? Зачем вы трогаете беременную?! Зачем?! Вы в какой момент в зверей-то превратились? Довлатова, вы вроде публична. Вам что, хайпа захотелось? Позор!»,— обрушилась на Довлатову Бородина. Радиоведущей в итоге пришлось объясниться перед аудиторией и обиженными коллегами из «Дома-2». Она уточнила, что не хотела задеть Орлову и уличать ее во вранье, а всего лишь высказала свое мнение о суррогатном материнстве.
# Шоу-бизнес Бородина Ксения
По материалам: z-aya

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