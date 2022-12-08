. Кто родился 8 декабря

Жанна Анатольевна Рябцева, заместитель председателя Комитета Государственной Думы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды. Работала в ОАО «Пневмостроймашина», прошла путь от инженера по качеству ОТК до заместителя генерального директора предприятия. Возглавляла региональный исполком Общероссийского народного фронта в Свердловской области.

Николай Иванович Осадчий (65 лет), член Комитета Государственной Думы по охране здоровья. Преподавал в Кубанском государственном университете (г. Краснодар). Неоднократно избирался депутатом Законодательного собрания Краснодарского края: являлся первым заместителем председателя регионального парламента II созыва, возглавлял комитеты по вопросам образования, науки, культуры, делам молодежи и спорта, а также по вопросам культуры, спорта, информационной политики и взаимодействия с общественными объединениями, был лидером фракции КПРФ.

Избирался депутатом Государственной Думы VII созыва.

Является первым секретарём Краснодарского краевого комитета КПРФ.

А ещё в этот день родились:

Ирек Энварович Файзуллин (60 лет), министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ. Работал в АО «Татстройпроект», ЗАО «Казстройдекор», объединении «Татавтодор». Возглавлял ГУП «Государственная головная территориальная проектно-изыскательская научно-производственная фирма «Татинвестгражданпроект». Являлся заместителем министра строительства, архитектуры и ЖКХ Республики Татарстан, главным архитектором республики. Занимал должность первого заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ.

В ноябре 2020 года Ирек Файзуллин был назначен министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ.

Виталий Леонтьевич Мутко (64 года), генеральный директор АО «ДОМ.РФ». Занимал должность вице-мэра — председателя Комитета по социальным вопросам правительства Санкт-Петербурга. Был президентом футбольного клуба «Зенит». Возглавлял Российскую футбольную премьер-лигу, которая была создана по его инициативе. Представлял в Совете Федерации исполнительный орган государственной власти Санкт-Петербурга. Занимал посты министра спорта, туризма и молодёжной политики РФ и министра спорта РФ. Являлся заместителем председателя Правительства РФ.

В январе 2020 года Виталий Мутко был назначен генеральным директором АО «ДОМ.РФ».

Оксана Витальевна Козловская, председатель Законодательной Думы Томской области. Занимала должности заместителя главы администрации — начальника Департамента по работе с территориями администрации Томской области, а также заместителя, первого заместителя губернатора региона.

В декабре 2011 года была избрана председателем регионального парламента.

Хельга Мария Шмид, генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Была ассистентом личного секретаря главы МИД Германии Ганса-Дитриха Геншера, политическим советником министра иностранных дел Германии Клауса Кинкеля, руководителем аппарата министра иностранных дел Йошки Фишера. Являлась заместителем руководителя, руководителем политического отдела МИД ФРГ. Работала в Европейской службе внешних действий, в 2016-2020 годах — генеральный секретарь службы.

В декабре 2020 года Хельга Шмид была назначена генеральным секретарём Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), став первой женщиной на этом посту.

Евгений Юрьевич Стеблов (77 лет), российский актёр театра и кино. Народный артист России. Практически всю свою творческую жизнь работает в Театре им. Моссовета. Среди его театральных ролей Алёша в «Братьях Карамазовых», Мальволио в «Двенадцатой ночи, или Всё равно что», Гаев в «Вишнёвом саде», Дорн в «Чайке», Муромский в «Свадьбе Кречинского».

В качестве режиссёра он поставил спектакли «Карнавал», «Пришельцы» и «Любовь до гроба».

Первая же роль в кино — Саша Шаталов в комедии «Я шагаю по Москве» — принесла Евгению Стеблову популярность. Всего актёр снялся в более чем в 50 фильмах, среди которых «Раба любви», «По семейным обстоятельствам», «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», «Несколько дней из жизни Обломова», «Сибирский цирюльник», «Слушатель», «День выборов». Его голосом говорят герои мультфильмов «Замок лгунов», «Подводные береты», «Ку! Кин-дза-дза» и другие.

Алиса Бруновна Фрейндлих, российская актриса театра и кино. Народная артистка СССР. Была актрисой Ленинградского драматического театра им. В.Ф. Комиссаржевской, Театра им. Ленсовета. Уже более 30 лет Алиса Фрейндлих служит в Российском государственном академическом Большом драматическом театре им. Г.А. Товстоногова.

Среди ярких театральных ролей актрисы Элиза Дулитл в «Пигмалионе», миссис Селия Пичем в «Трёхгрошовой опере», Шарлотта в «Вишнёвом саде», Москалёва в «Дядюшкином сне», Малыш в «Малыше и Карлсоне, который живёт на крыше».

В кино Алисе Фрейндлих популярность принесла роль в комедийной мелодраме «Служебный роман». Среди других её работ, фильмы «Д’Артаньян и три мушкетёра», «Полторы комнаты, или Сентиментальное путешествие в Европу», «Соломенная шляпка», «Жестокий романс», «Женская логика».

Владимир Александрович Шаталов (1927-2021), советский космонавт. Дважды Герой Советского Союза. В качестве командира корабля совершил три космических полёта общей продолжительностью 9 суток 21 час 57 минут 30 секунд.

Владимир Шаталов участвовал в первой в мире стыковке космических кораблей, первом групповом полете трёх пилотируемых космических кораблей и первой стыковке космических кораблей с орбитальной станцией. Был начальником Центра подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина.

Автор книг «Трудные дороги космоса», «Космические будни» и ряда других.

Владимир Алексеевич Гиляровский (1855-1935), русский писатель и журналист. Работал репортёром в ряде московских газет, в частности в «Русских ведомостях» и «Россия». Его материалы печатались в изданиях «Русская мысль», «Петербургский листок», «Известия», «Вечерняя Москва», «Огонёк» и ряде других.

Владимир Гиляровский писал рассказы, очерки и репортажи, освещая самые разные, порой даже неприглядные стороны московской жизни. Его называли «королём репортёров».

Он — автор книг «Трущобные люди», «Москва и москвичи», «Дядя Гиляй» и других.