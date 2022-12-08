. Лариса Андерсен рассказала, что делать в полнолунье 8 декабря 2022
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Лариса Андерсен рассказала, что делать в полнолунье 8 декабря 2022

Лариса Андерсен рассказала, что делать в полнолунье 8 декабря 2022
Астролог Лариса Андерсен поделилась, чем надо заниматься в это время, чтобы не навлечь беду. Завтра 8 декабря нас ждёт Полнолуние в Тельце. Энергия луны будет в это время максимальной, а значит эмоции могут зашкаливать, возможны всплески агрессии и беспричинного беспокойства. Старайтесь в этот период пить побольше воды и пребывать в благостном состоянии духа, думая о хорошем. Что еще рекомендуется делать в Полнолуние? 👉 Старайтесь сдерживать свои эмоции и не уходить в негатив. Никаких ссор и выяснения отношений. 👉 Используйте педантичность и трезвый расчёт, которые получаем от Тельца, с умом – можно прогнозировать события, строить планы и закладывать намерения на будущее. 👉 Проявляйте повышенную внимательность и бдительность во всех своих действиях. Проверяйте документы, вещи, старайтесь быть сосредоточенными и сконцентрированными. 👉 Энергия полнолуния может будоражить воображение. Подпитывайте это чувство, занимаясь творчеством в расслабленной и уединенной обстановке – почитайте любимую книгу, послушайте легкую музыку, займитесь рисованием. Во благо вам и Вселенной✨
# Шоу-бизнес Андерсен Лариса
По материалам: z-aya

Последние новости

Россия отказалась разрывать дипломатические отношения с США
Россия отказалась разрывать дипломатические отношения с США
Жуков высказался об эмиграции Аллы Пугачевой
Жуков высказался об эмиграции Аллы Пугачевой
Лариса Андерсен рассказала, что делать в полнолунье 8 декабря 2022
Лариса Андерсен рассказала, что делать в полнолунье 8 декабря 2022
Максиму Виторгану только предателя родины играть, заявил политик
Максиму Виторгану только предателя родины играть, заявил политик
Лунный день сегодня 8 декабря 2022 года
Лунный день сегодня 8 декабря 2022 года
В России заявили о восстановлении экспорта нефти на фоне санкций
В России заявили о восстановлении экспорта нефти на фоне санкций
Обезьяна напала на "Мисс Перу" Пауле Мансанал
Обезьяна напала на "Мисс Перу" Пауле Мансанал
Путин назвал нелишним возмещение нанесенного Украиной Донбассу ущерба
Путин назвал нелишним возмещение нанесенного Украиной Донбассу ущерба
Много нового геймплея Diablo IV и первые отзывы журналистов об игре
Много нового геймплея Diablo IV и первые отзывы журналистов об игре
Лолита Милявская завидует счастью Аниты Цой
Лолита Милявская завидует счастью Аниты Цой
Лиза Арзамасова запечатлела годовалого сына в костюме морячка с бананом в руке
Лиза Арзамасова запечатлела годовалого сына в костюме морячка с
Наталья Водянова замужем за одним из богатейших людей планеты
Наталья Водянова замужем за одним из богатейших людей планеты

Топ на сегодня

Названа альтернатива Германии среди импортеров российского газа
Названа альтернатива Германии среди импортеров российского газа
Великобритания и США заключили новое энергетическое партнерство
Великобритания и США заключили новое энергетическое партнерство
России предрекли трудности при экспорте пшеницы
России предрекли трудности при экспорте пшеницы
В проект оборонного бюджета США включили меры по исключению России из G20
В проект оборонного бюджета США включили меры по исключению России из
Лариса Гузеева анонсировала свой новый бизнес
Лариса Гузеева анонсировала свой новый бизнес

Еще по теме

Лариса Андерсен рассказала, что нужно делать в Полнолуние
Лариса Андерсен что ждет козерогов завтра 15.06.2022
Лариса Андерсен рассказала о ритуалах на Полнолуние в знаке Рыбы 2022
Лариса Андерсен дала прогноз на 22 июля 2022