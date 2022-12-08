. Лариса Андерсен рассказала, что делать в полнолунье 8 декабря 2022

Астролог Лариса Андерсен поделилась, чем надо заниматься в это время, чтобы не навлечь беду. Завтра 8 декабря нас ждёт Полнолуние в Тельце. Энергия луны будет в это время максимальной, а значит эмоции могут зашкаливать, возможны всплески агрессии и беспричинного беспокойства. Старайтесь в этот период пить побольше воды и пребывать в благостном состоянии духа, думая о хорошем. Что еще рекомендуется делать в Полнолуние? 👉 Старайтесь сдерживать свои эмоции и не уходить в негатив. Никаких ссор и выяснения отношений. 👉 Используйте педантичность и трезвый расчёт, которые получаем от Тельца, с умом – можно прогнозировать события, строить планы и закладывать намерения на будущее. 👉 Проявляйте повышенную внимательность и бдительность во всех своих действиях. Проверяйте документы, вещи, старайтесь быть сосредоточенными и сконцентрированными. 👉 Энергия полнолуния может будоражить воображение. Подпитывайте это чувство, занимаясь творчеством в расслабленной и уединенной обстановке – почитайте любимую книгу, послушайте легкую музыку, займитесь рисованием. Во благо вам и Вселенной✨