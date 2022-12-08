. Лера Кудрявцева призналась, что у нее онемело лицо, и она жутко постарела

Ведущая Лера Кудрявцева рассказала, что на фоне нервного стресса из-за обстановки в стране у нее начались проблемы со здоровьем. Телеведущая тяжело переживает события, которые коснулись страны. Ведущая поддерживает наших солдат на передовой как может, но и у нее опускаются руки. Дело в том, что любое действие звезды подвергается жесткой критике. Каждое негативное слово Лера принимает близко к сердцу. Из-за этого у теледивы возникли проблемы со здоровьем. «Я слушаю некоторых психологов в Интернете, потому что иногда не вывожу сама… У меня тут на фоне всех этих событий отнялась часть лица. На нервной почве левая половина словно онемела. Я думаю, это последствия стресса, нервы…» — призналась Кудрявцева. 51-летняя ведущая отметила, что стала ощущать себя старше своего возраста. При этом на внешности Лера не зацикливается — сейчас ее беспокоят совершенно другие вещи.«Мне кажется, я за эти полгода постарела лет на 20. Хотя мне вообще, в принципе, на это плевать. Есть женщины, которые переживают: «Ой, мне столько лет, я старая…» А мне вообще все равно. Ну, цифра в паспорте, вот и все. Может быть, потому, что мне некогда об этом думать? Мне некогда париться на эту тему, у меня нет времени идти в салон, сидеть в спа. У меня куча других дел», — заявила она. Кудрявцева помогает жителям ДНР и ЛНР, а также молится за солдат, которые защищают нашу страну. Украинцам неприятна позиция Леры, поэтому они ее оскорбляют в соцсетях. «Меня проклинают… Только что-то напишу про любовь к Родине, украинцы тут же начинают про меня и про мою маленькую дочь Машу гадости писать. Мол, «гори со своим ребенком в аду». Я уже не обращаю на это внимания. Но, безусловно, мне дико больно, потому что я в жизни никогда не напишу подобное ни одному украинцу. Чего только не пишут, как только про русских не высказываются. И тупыми валенками называют, и другими гадкими словами. Но я все равно буду защищать Россию и наш народ, потому что я живу в этой стране, здесь живет моя семья. У меня вариантов нет!» — заключила телеведущая «КП».