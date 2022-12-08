. Лунный день сегодня 8 декабря 2022 года

Вадим Карасев

Очередной лунный день может таить в себе опасности или новые возможности. Астрологи рассказали о том, каким станет этот четверг и как можно избежать проблем. Каждый найдет для себя полезную информацию в лунном календаре и сможет провести день максимально продуктивно.

Это будет очень благоприятный день, но сказать за это спасибо в первую очередь стоит не Луне, а противостоянию Солнца и Марса. Это крайне позитивный аспект, который пробудит в нас с вами сегодня особую силу и мотивацию. Если перед вами встал какой-то сложный выбор, то оппозиция Солнца и Марса поможет вам сегодня избавиться от дилемм, а также раскрыть творческий потенциал.

Фаза Луны: начинается 15 лунный день. Сегодня Полнолуние в Знаке Близнецов. Небольшая опасность этого дня сохранится, несмотря на благоприятный аспект, описанный выше. В такие дни лучше не торопиться с решениями, если вы не хотите спровоцировать появление хаоса. Избытки лунной энергии могут дать о себе знать, если вы будете неосмотрительны.

Магнитные бури 8 декабря: магнитных бурь сегодня не ожидается.

Что принесет удачу сегодня

Что отпугнет успех в этот день

Домашние дела по лунному календарю

работа по дому;физическая активность;покупки;финансовые дела;ответственность;общительность.уныние;ожидание чуда;сплетни;ложь.

Активное время перед сегодняшнего Полнолуния предполагает активную работу по дому. В этот день можно заняться украшением жилища к Новому году, легкой влажной уборкой и проветриванием помещений. Астрологи и эксперты сайта dailyhoro. ru рекомендуют заниматься спокойными и понятными делами, в том числе наведением порядка в шкафах, мытьем посуды, стиркой. Главное сегодня, чтобы домашние дела не мешали работе и не были в тягость. Одна небольшая искра может стать причиной огромного пожара, так что не подталкивайте себя к нервозности.

Одежда и талисманы удачи на этот четверг

Сегодня самое лучшее время для того, чтобы избавиться от апатии. Яркие оттенки привлекут удачу и помогут справиться с навалившейся усталостью. Одежда должна быть приятной, легкой, а также уместной. Не стоит надевать что-то слишком вычурное на работу. Такое внимание вам ни к чему.

В эти сутки помощь придет и от украшений. Золотые изделия будут крайне позитивно влиять на вашу энергетику. Из камней стоит отдать предпочтение самыми ненавязчивым — аквамарину, яшме, малахиту и белому кварцу.

Финансы и работа 8 декабря

Это очень хороший день для проведения денежных ритуалов. Большие успехи будут ждать представителей закона — полицейских, судей, адвокатов. Это замечательный день как для самостоятельной, так и для командной работы. Главное — не забывать о своих текущих целях и приоритетах.





В плане покупок этот день можно назвать очень благоприятным. Сегодня полезно приобретать что-то для офиса, для любимого хобби. Также можно покупать вещи, которые будут вас вдохновлять. Это могут быть картины, предметы искусства. Астрологи советуют не бояться вкладывать деньги в близких людей.

Любовь и общение в 15 лунный день

Это Полнолуние будет идеально подходить для новых знакомств, причем как деловых, так и любовных. Можно смело пытаться произвести впечатление на кого угодно. Главное тут не торопиться и не слишком сильно усердствовать. Люди, которым вы хотите понравиться, не должны видеть вашей навязчивости, иначе результат будет противоположным.

Большой плюс этого дня — повышенная честность и открытость. Велика вероятность того, что люди будут говорить правду о своих чувствах, намерениях. Также сегодня можно и даже нужно флиртовать, заводить странички на сайтах знакомств, покупать подарки близким и второй половинке.

Настроение и здоровье по лунному календарю

Настроение сегодня большую часть дня будет приподнятым, хорошим, и стабильным. Луна, Марс и Солнце постараются сделать нас счастливыми, позитивными и добродушными. Если вдруг вас кто-то постарается задеть, попробуйте проявить невозмутимость, хладнокровие, душевное спокойствие. Агрессия в ответ на агрессию — не лучший выход.

В такие дни астрологи не советуют мстить, критиковать окружающих и самих себя. Относитесь проще к недочетам и ошибкам. Каждый имеет на это право. Главное — не указывать никому, что и как делать. Это поможет сохранить хорошее настроение и не допустить ссор.