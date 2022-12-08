. Максиму Виторгану только предателя родины играть, заявил политик

Роман Худяков прошелся по актеру Максиму Виторгану. Политик Роман Худяков крепким словом прошелся по «новым диссидентам» Анатолию Белому и Максиму Виторгану. Он заявил, что раньше государство диссидентов выгоняло из страны, за свой счет вывозило, давало им в дорогу валюту. Что считает правильным, ведь нет ничего хуже, чем лишиться своей родины. Ну а Виторган и Белый сами решили покинуть Россию. За это Худяков поблагодарил их — дескать, рад, что на них и тратиться не приходится.«Белый также говорит: «Люблю Россию». Но внезапно: «Россия всегда была такой». И начинает перевирать историю. Жалко, что не изучал ее. Не знает, как амнистия членов «Ваффен СС» в СССР привела к тому, что они вернулись на западную Украину, в Эстонию… При этом он патриот другой страны — Израиля, яркий и горячий патриот, там ему хорошо, там у него нет «ненависти», которую он испытывал постоянно в России, там он собирается детей отправить в армию, как Максим Виторган — с чьим лицом только предателей Родины и играть», — осудил Худяков.