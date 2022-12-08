. Максиму Виторгану только предателя родины играть, заявил политик
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Максиму Виторгану только предателя родины играть, заявил политик

Максиму Виторгану только предателя родины играть, заявил политик
Роман Худяков прошелся по актеру Максиму Виторгану. Политик Роман Худяков крепким словом прошелся по «новым диссидентам» Анатолию Белому и Максиму Виторгану. Он заявил, что раньше государство диссидентов выгоняло из страны, за свой счет вывозило, давало им в дорогу валюту. Что считает правильным, ведь нет ничего хуже, чем лишиться своей родины. Ну а Виторган и Белый сами решили покинуть Россию. За это Худяков поблагодарил их — дескать, рад, что на них и тратиться не приходится.
«Белый также говорит: «Люблю Россию». Но внезапно: «Россия всегда была такой». И начинает перевирать историю. Жалко, что не изучал ее. Не знает, как амнистия членов «Ваффен СС» в СССР привела к тому, что они вернулись на западную Украину, в Эстонию… При этом он патриот другой страны — Израиля, яркий и горячий патриот, там ему хорошо, там у него нет «ненависти», которую он испытывал постоянно в России, там он собирается детей отправить в армию, как Максим Виторган — с чьим лицом только предателей Родины и играть», — осудил Худяков.
# Шоу-бизнес Виторган Максим
По материалам: z-aya

Последние новости

Россия отказалась разрывать дипломатические отношения с США
Россия отказалась разрывать дипломатические отношения с США
Жуков высказался об эмиграции Аллы Пугачевой
Жуков высказался об эмиграции Аллы Пугачевой
Лариса Андерсен рассказала, что делать в полнолунье 8 декабря 2022
Лариса Андерсен рассказала, что делать в полнолунье 8 декабря 2022
Максиму Виторгану только предателя родины играть, заявил политик
Максиму Виторгану только предателя родины играть, заявил политик
Лунный день сегодня 8 декабря 2022 года
Лунный день сегодня 8 декабря 2022 года
В России заявили о восстановлении экспорта нефти на фоне санкций
В России заявили о восстановлении экспорта нефти на фоне санкций
Обезьяна напала на "Мисс Перу" Пауле Мансанал
Обезьяна напала на "Мисс Перу" Пауле Мансанал
Путин назвал нелишним возмещение нанесенного Украиной Донбассу ущерба
Путин назвал нелишним возмещение нанесенного Украиной Донбассу ущерба
Много нового геймплея Diablo IV и первые отзывы журналистов об игре
Много нового геймплея Diablo IV и первые отзывы журналистов об игре
Лолита Милявская завидует счастью Аниты Цой
Лолита Милявская завидует счастью Аниты Цой
Лиза Арзамасова запечатлела годовалого сына в костюме морячка с бананом в руке
Лиза Арзамасова запечатлела годовалого сына в костюме морячка с
Наталья Водянова замужем за одним из богатейших людей планеты
Наталья Водянова замужем за одним из богатейших людей планеты

Топ на сегодня

Названа альтернатива Германии среди импортеров российского газа
Названа альтернатива Германии среди импортеров российского газа
Великобритания и США заключили новое энергетическое партнерство
Великобритания и США заключили новое энергетическое партнерство
России предрекли трудности при экспорте пшеницы
России предрекли трудности при экспорте пшеницы
В проект оборонного бюджета США включили меры по исключению России из G20
В проект оборонного бюджета США включили меры по исключению России из
Лариса Гузеева анонсировала свой новый бизнес
Лариса Гузеева анонсировала свой новый бизнес

Еще по теме

Максиму Галкину готовят орден на западе, уверен Худяков
Максиму Галкину опасно возвращаться в Россию, заявил Худяков
Максим Галкин перешел все грани, заявил политик
Худяков запретил сыну Наташи Королевой покидать страну