. Metal: Hellsinger получает крупное обновление и выходит на Xbox One в Game Pass

Вадим Карасев





Авторы игры Metal: Hellsinger сегодня объявили о выходе крупного обновления под номером 1.5. Главное нововведение в бесплатном апдейте — новый уровень сложности: «Архидьявол». Этот уровень сложности станет четвертым в игре, он предлагает игрокам столкнуться со все большим и большим количеством еще более сильных демонов и без последнего шанса на выживание.

Кроме нового уровня сложности, апдейт 1.5 для игры Metal: Hellsinger добавляет нового элитного демона Серафима, появились и новые комбо, которые должны помочь игрокам одолеть врагов. Добавили и несколько новых скинов на оружие, плюс исправили ряд ошибок.





Вместе с тем, игра Metal: Hellsinger сегодня станет доступна на Xbox One и Playstation 4. Напомним, что несколько месяцев назад разработчики Metal: Hellsinger объявили, что отказались от идеи выпуска проекта на консолях прошлого поколения, но, похоже, что у них все же получилось оптимизировать игру для прошлого поколения приставок. На Xbox One игра сразу станет доступна в Game Pass.

В этом году Metal: Hellsinger собрала уже немало наград, попав в ТОПы многих игровых изданий. Критики и игроки тоже высоко оценили ритм-шутер.