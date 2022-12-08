. Минздрав не согласился с тем, что Россия входит в пятерку стран по распространению ВИЧ

Минздрав РФ назвал «пропагандистской провокацией, направленной против нашей страны», данные ООН о том, что Россия входят в пятерку стран мира по темпам распространения ВИЧ-инфекции, сообщается на сайте ведомства.

В начале декабря в рамках Объединенной программы Организации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИД (ЮНЭЙДС) вышел отчет, согласно которому Россия вошла в пятерку стран по распространению ВИЧ по итогам 2021 года. Из данных следует, что на Россию приходится 3,9 процента от числа всех заразившихся ВИЧ в прошлом году, которых насчитывается 1,5 миллиона. Впереди России оказались Южная Африка, Мозамбик, Нигерия и Индия.

В пресс-службе Минздрава заявили, что данные исследования «произвольно и тенденциозно интерпретируют цифры из различных источников», которые накапливали информацию о распространении ВИЧ и СПИД за разные годы наблюдений. Эти данные никак не позволяют оценивать ситуацию с распространением ВИЧ-инфекции в России, подчеркнули в Минздраве.

В ведомстве заявили, что заболеваемость ВИЧ в России снижается в последние годы. В 2021 году на 2 процента, в 2020 на 24,8 процента, в 2019 году на 6,8 процента. С 2018 по 2021 годы заболеваемость снизилась в общем на 31,4 процента, с 58,6 до 40,2 на 100 тысяч населения.