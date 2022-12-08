. Многоразовые контейнеры для заморозки от интернет-магазина DlyaDomaLand
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Многоразовые контейнеры для заморозки

Специализированная тара многократного использования, предназначенная для правильного хранения продуктов, – незаменимая вещь в быту. Удобные многоразовые контейнеры для заморозки предлагает интернет-магазин товаров для дома DlyaDomaLand: https://dlyadomaland.ru/collection/konteynery-2.

Преимущества многоразовых контейнеров для заморозки

Пищевая тара имеет следующие плюсы:

  • обеспечивает свежесть продуктов длительное время;
  • надежно защищает их от загрязнений, проникновения запахов, высыхания;
  • отличается высокой степенью герметичности;
  • не оказывает влияния на вкус и качество еды, сохраняет ее в первоначальном виде;
  • подходит для хранения разных видов пищи: отдельных продуктов, целых обедов, супов, вторых блюд, бутербродов, закусок, фруктов, овощей, яиц, десертов (пирожных, тортов, мороженого), детского питания, хлеба, сыпучих продуктов (чая, кофе, круп, муки, соли, сахара, перца).

Важное достоинство многоразовых контейнеров – их можно применять как ланч-боксы, приносить в них еду на работу, учебу, брать в дорогу.

Ассортимент многоразовых контейнеров для заморозки от DlyaDomaLand

Интернет-магазин предлагает широкий выбор контейнеров для хранения пищи из разнообразных материалов:

  • пластиковые (наиболее распространенный вид, отличаются легкостью, их удобно и просто мыть, не бьются, небольшой недостаток пластиковой тары – не всю ее можно хранить в морозилке и разогревать в микроволновке);
  • силиконовые (характеризуются влагоустойчивостью и стойкостью к температурным воздействиям – нагреванию, заморозке);
  • стеклянные (не вступают в химические реакции с продуктами, поэтому подходят для хранения любой пищи, однако их некоторыми минусами можно назвать большую тяжеловесность по сравнению с пластиковыми и силиконовыми контейнерами и хрупкость).

Контейнеры для заморозки из разных материалов, представленные в каталоге DlyaDomaLand, варьируются по форме, дизайну, размерам, объему. Здесь есть возможность приобрести как отдельные контейнеры, так и целые наборы по выгодным расценкам.

DlyaDomaLand предлагает оригинальную и сертифицированную продукцию высокого качества от надежных производителей по доступной стоимости. Действуют бонусные и скидочные программы для постоянных покупателей. Компания работает как с розничными, так и с оптовыми клиентами.

Сделать заказ можно по телефону и на сайте. Доставка осуществляется по Москве и всей территории России.


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