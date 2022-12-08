. Модно, универсально и просто: идеи новогоднего маникюра в счастливом цвете 2023 года

До новогодней ночи осталось не так много времени, поэтому уже сейчас стоит подумать о том, в каком образе ее встречать. Идеи новогоднего маникюра в счастливом цвете 2023 года бесконечны, можно использовать все оттенки, которые любит Черный Водяной Кролик, главное не забыть о блестках. Ведь ничто так не создает атмосферу вечеринки, как большое количество блестящих элементов в одежде и дизайне ногтей.

Идеи новогоднего маникюра в счастливом цвете 2023 года

Хозяином 2023 года будет Черный Водяной Кролик, поэтому чтобы обзавестись счастьем в грядущем году, следует задобрить Кролика его любимым цветом. Счастливыми оттенками в дизайне ногтей считаются: черный, синий, розовый, голубой, фиолетовый и красный. Откройте для себя 5 интересных идей новогоднего маникюра, которые дополнят ваш вечерний образ.

Аura nails





Этот дизайн уже несколько месяцев царит на просторах TikTok и Instagram. Его еще называют маникюр с аурой. И не зря, так как яркие круги на ногтевой пластине с плавным переходом и мягким сиянием напоминают ауру человека. Такой маникюр не только идеально впишется в новогодний образ, но и будет иметь глубокий смысл.

Бархатный маникюр





Бархатные или вельветовые ногти — еще один актуальный вариант маникюра на Новый год. Он отличается своей универсальностью и простотой, мягким сиянием и блеском. Для новогоднего дизайна можно использовать один из счастливых оттенков 2023 года. Такой маникюр будет отлично сочетаться с бархатным платьем.

Дизайн ногтей с шиммером





Маникюр с шиммером минималистичный, но очень эффектный. Он позволит блистать и ощутить дух вечеринки в мгновение ока. Для выполнения дизайна ногтей используйте лак с шиммером. Он будет хорошо смотреться на любой форме и длине ногтевой пластины. Кроме того, его легко можно сделать самостоятельно. А если счастливый синий цвет разбавить дополнительно золотым или серебристым, это сделает ваш образ более интересным и выразительным.

Блестящий французский маникюр





Французский маникюр с цветными блестками завершит образ для вечеринки, впишется в атмосферу волшебной ночи и будет прекрасно сочетаться с бокалом шампанского. Все, что нужно для выполнения такого дизайна — лак с блестками. Дополнить образ можно будет сверкающими украшениями.

Мраморный новогодний маникюр





Мраморные ногти не исчезли из списка трендов. Чтобы сделать маникюр по-настоящему праздничным, нужно просто добавить к нему сверкающие акценты. Для новогоднего дизайна ногтей следует выбирать не только нейтральные, но и счастливые цвета. Это поможет дополнить ваш новогодний образ и сделать его более ярким и выразительным, а также обзавестись счастьем и удачей в 2023 году.