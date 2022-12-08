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Мошенники нашли новый способ обмана россиян

Мошенники нашли новый способ обмана россиянIT-эксперт Голованов рассказал, что мошенники стали звонить жертвам через мессенджеры

Мошенники стали активно использовать номера других стран и звонить жертвам через различные мессенджеры. О новом способе обмана россиян рассказал главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов, передают «Известия».

Он отметил, что звонки с иностранных номеров является одной из новых тенденций, найденных злоумышленниками в 2022 году. По данным «Лаборатории Касперского», наибольшее количество подобных звонков осенью происходило с номеров с кодами Турции, Казахстана и Ирана. «Судя по жалобам пользователей Kaspersky Who Calls, практически все разговоры происходили на русском языке. Вероятно, злоумышленники используют спуфинг — подмену номеров», — добавил IT-эксперт.

Специалист подчеркнул, что мошенники стали активно связываться с россиянами через мессенджеры — на такие звонки приходится около 30 процентов вызовов. Таким образом, по его словам, злоумышленники обходят программы защиты от подозрительных звонков и другие меры безопасности, применяемые в России.

По предварительным данным приложения Kaspersky Who Calls, в III квартале 2022 года почти 52 процентам пользователей поступали подозрительные вызовы с неизвестных номеров.

Ранее стало известно, что мошенники начали распространять ссылки на фейковые розыгрыши в мессенджерах. Сценарии обмана на таких фишинговых ресурсах могут незначительно отличаться. Но в результате злоумышленники под предлогом получения выигрыша мотивируют пользователя перевести «комиссию», а также передать банковские данные.

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По материалам: lenta.ru

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