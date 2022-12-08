. На форуме "Мы вместе" эксперты обсудили как бороться с фейками

Вадим Карасев

В рамках международного форума гражданского участия "Мы вместе" прошла сессия "Недостоверные новости в эпоху перемен". Участники дискуссии поговорили о способах борьбы с дезинформацией.

По словам председателя Союза журналистов России Владимира Соловьева, СЖР давно отслеживает тему появления и борьбы с фейками. В качестве примера Соловьев рассказал о локдауне, когда количество недостоверной информации о Covid-19 неумолимо множилось. Аналогичная ситуация происходит и сейчас.

"Действительно, поток информации, которая сейчас сваливается на нас — невероятный. Такого, наверное, не было в истории. И, как говорят, каждый год в международной паутине добавляется объем информации больше, чем за все предыдущие годы. Поэтому нужно доверять профессиональным журналистам, вот это самое главное", - заявил он.

Соловьев считает, что истину следует искать именно в официальных источниках, а не в сомнительных пабликах в соцсетях. Он также отметил, что целая "армия" центров специальной военной пропаганды из Британии, Германии, Соединенных Штатов и Украины занимается подготовкой фейков.

О способах распознавания недостоверной информации рассказал пранкер Алексей Столяров. Он выделил несколько важных пунктов при проверке сообщения.

"Во-первых, чтобы понять, на самом деле, авторитет того, кто распространяет ту или иную информацию, пользователь должен задаться вопросом — кто источник этого материала. Во-вторых, если это действительно подтверждается, нужно понять, когда это было сказано, потому что информация имеет и временное значение. Третье — надо всё-таки ориентироваться на несколько источников и желательно, чтобы эти источники отражали взгляды противоположных сторон", - рассказал Столяров.

Руководитель медиахолдинга CROCUS MEDIA Андрей Бургарт заявил, что главное - использовать данные, исходя из аналитики.

"Много новостей, они персонифицированы. И если мы понимаем, кому это может быть выгодно, какое окружение у человека, с какой целью он эту новость пытается донести до своих зрителей — тогда мы начнем обладать какой-то информацией, соответственно существенной аналитикой".

Он отметил, что чтобы избежать "фейковой" ловушки необходимо всегда искать информацию-подтверждение, быть заинтересованным в исследовании, обращаться в официальные и авторитетные источники.