. Настя Ивлеева рассказала о сексе на камеру

Ведущей и актрисе Насте Ивлеевой пришлось сниматься в эротических сценах. Пару недель назад состоялась премьера скандального сериала «Монастырь» с Настей Ивлеевой в главной роли. Сейчас на картину сыплется много негатива. Причины разные — от неправильной трактовки монашеского быта до недопустимости обнаженных сцен. 31-летняя звезда Интернета попробовала себя в роли актрисы. Причем Насте сразу выпала главная роль. Сериал «Монастырь» Александра Молочникова рассказывает о девушке Марии, которая ведет разгульный образ жизни, но случай приводит ее в стены монастыря. Там героиня встает на путь исправления. Однако фильм вовсе не о быте в монашеской обители. В картине довольно реалистично показаны откровенные сцены, которые Ивлеевой дались с трудом. «Сцены секса ставили Саша Молочников и Сережа Трофимов. Было сложно, честно скажу. Всего таких сцен было две, и меня почему-то морально готовили только ко второй, романтичной (она будет в четвертой серии). Мы тогда здорово переживали, но вокруг нас создали подходящую обстановку, и с погодой повезло; потрясающий закат и сама локация — все было как в кино! В общем, красиво до безумия. А вот так называемая оргия снималась совершенно в других условиях и таймингах. Вот это было реально тяжело, потому что ни с Володей Варнавой, ни с Давидом Ниамеди мы толком не успели познакомиться и подготовиться к сцене. Привет-привет, никакой химии, никаких закатов», — рассказала детали съемки Настя.К слову, звезда волновалась, поймет ли зритель эти сцены, не вызовут ли они у него отвращения. «Честно говоря, очень переживала за обнаженные сцены — как будет реагировать зритель? Когда ты сидишь вместе со всеми в зале, это особенно волнительно. На премьере я ушла с первых рядов специально и села ближе к выходу, чтобы, если что, молниеносно сбежать, не дожидаясь неловкости. Но все прошло отлично. Публика смотрела на одном дыхании, и я тоже. Более того, когда показывали эти самые обнаженные сцены, я гордилась тем, как органично и красиво все сыграно. Не пошло», — поделилась в интервью Ивлеева «Кинопоиску». После успешного дебюта в амплуа актрисы экс-ведущая шоу «Орел и решка» не собирается останавливаться. Ей понравилась актерская деятельность, она планирует и дальше развиваться в этой сфере. Сейчас она посещает актерские курсы Натали Кудряшовой, которая тоже снималась в нашумевшем сериале.