. Настя Ивлеева рассказала о сексе на камеру
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Настя Ивлеева рассказала о сексе на камеру

Настя Ивлеева рассказала о сексе на камеру
Ведущей и актрисе Насте Ивлеевой пришлось сниматься в эротических сценах. Пару недель назад состоялась премьера скандального сериала «Монастырь» с Настей Ивлеевой в главной роли. Сейчас на картину сыплется много негатива. Причины разные — от неправильной трактовки монашеского быта до недопустимости обнаженных сцен. 31-летняя звезда Интернета попробовала себя в роли актрисы. Причем Насте сразу выпала главная роль. Сериал «Монастырь» Александра Молочникова рассказывает о девушке Марии, которая ведет разгульный образ жизни, но случай приводит ее в стены монастыря. Там героиня встает на путь исправления. Однако фильм вовсе не о быте в монашеской обители. В картине довольно реалистично показаны откровенные сцены, которые Ивлеевой дались с трудом. «Сцены секса ставили Саша Молочников и Сережа Трофимов. Было сложно, честно скажу. Всего таких сцен было две, и меня почему-то морально готовили только ко второй, романтичной (она будет в четвертой серии). Мы тогда здорово переживали, но вокруг нас создали подходящую обстановку, и с погодой повезло; потрясающий закат и сама локация — все было как в кино! В общем, красиво до безумия. А вот так называемая оргия снималась совершенно в других условиях и таймингах. Вот это было реально тяжело, потому что ни с Володей Варнавой, ни с Давидом Ниамеди мы толком не успели познакомиться и подготовиться к сцене. Привет-привет, никакой химии, никаких закатов», — рассказала детали съемки Настя.
К слову, звезда волновалась, поймет ли зритель эти сцены, не вызовут ли они у него отвращения. «Честно говоря, очень переживала за обнаженные сцены — как будет реагировать зритель? Когда ты сидишь вместе со всеми в зале, это особенно волнительно. На премьере я ушла с первых рядов специально и села ближе к выходу, чтобы, если что, молниеносно сбежать, не дожидаясь неловкости. Но все прошло отлично. Публика смотрела на одном дыхании, и я тоже. Более того, когда показывали эти самые обнаженные сцены, я гордилась тем, как органично и красиво все сыграно. Не пошло», — поделилась в интервью Ивлеева «Кинопоиску». После успешного дебюта в амплуа актрисы экс-ведущая шоу «Орел и решка» не собирается останавливаться. Ей понравилась актерская деятельность, она планирует и дальше развиваться в этой сфере. Сейчас она посещает актерские курсы Натали Кудряшовой, которая тоже снималась в нашумевшем сериале.
# Шоу-бизнес Ивлеева Настя
По материалам: z-aya

Последние новости

9 новых предметов для аватара Xbox Live можно забрать бесплатно
9 новых предметов для аватара Xbox Live можно забрать бесплатно
Шольц заявил о стремлении Германии к независимости от российских энергоносителей
Шольц заявил о стремлении Германии к независимости от российских
Иван Ургант высказался о своей замене на вручении премии «Золотой граммофон»
Иван Ургант высказался о своей замене на вручении премии «Золотой
Настя Ивлеева рассказала о сексе на камеру
Настя Ивлеева рассказала о сексе на камеру
На форуме "Мы вместе" эксперты обсудили как бороться с фейками
На форуме "Мы вместе" эксперты обсудили как бороться с
Пушков ответил на слова Меркель о Минских соглашениях
Пушков ответил на слова Меркель о Минских соглашениях
Германия направила Украине 20 бронетранспортеров
Германия направила Украине 20 бронетранспортеров
Полнолуние 8 декабря 2022 года: что можно и что нельзя делать в этот день
Полнолуние 8 декабря 2022 года: что можно и что нельзя делать в этот
Животный гороскоп: какие животные покровительствуют 2023 году
Животный гороскоп: какие животные покровительствуют 2023 году
ТОП-5 заявлений Владимира Путина на заседании СПЧ
ТОП-5 заявлений Владимира Путина на заседании СПЧ
Hyperion XP-1 - машина из будущего
Hyperion XP-1 - машина из будущего
Модно, универсально и просто: идеи новогоднего маникюра в счастливом цвете 2023 года
Модно, универсально и просто: идеи новогоднего маникюра в счастливом

Топ на сегодня

Великобритания и США заключили новое энергетическое партнерство
Великобритания и США заключили новое энергетическое партнерство
России предрекли трудности при экспорте пшеницы
России предрекли трудности при экспорте пшеницы
В проект оборонного бюджета США включили меры по исключению России из G20
В проект оборонного бюджета США включили меры по исключению России из
Экспорт российского угля приблизился к рекорду после ослабления санкций
Экспорт российского угля приблизился к рекорду после ослабления
Новый владелец Fazer заявил о «воровстве или идиотизме» в компании
Новый владелец Fazer заявил о «воровстве или идиотизме» в компании

Еще по теме

Настя Ивлеева заявила, что и дальше планирует сниматься в кино
Кадры с оголившей грудь Настей Ивлеевой попали в Сеть
Настя Ивлеева рассказала о постельных сценах из сериала "Монастырь" и почему она сама хотела стать монахиней
Настя Ивлеева хотела уйти в монастырь