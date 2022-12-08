. Николай Басков с трудом передвигается после тяжелой операции

Певец Николай Басков борется с тяжелым недугом. Артист испытывает серьезные проблемы со здоровьем и старается не появляться на публике. Известный вокалист Николай Басков на днях впервые за долгое время появился на публике. Артист приехал на телевизионный фестиваль «Песня года» позже всех. Николая Баскова вели под руки, он сильно прихрамывал. А ранее поклонники уже проявляли беспокойство по поводу внешнего вида своего кумира. Николай Басков показался им располневшим и отечным.Как оказалось, и хромота, и отеки — это следствие проблем с венами. И недавно, чтобы избавиться от них, Николай Басков перенес серьезную операцию. «Недавно Николай перенес тяжелую операцию на ногах, на венах, поэтому прихрамывал, вышел на сцену, опираясь на помощника. Несмотря на плохое самочувствие, Николай, как всегда, мастерски отработал эти съемки. Возможно, проблемы с венами — это последствия ковида, который Басков перенес минувшей весной. У Владимира Преснякова – младшего тоже после коронавируса (а он перенес эту болезнь дважды) возникли проблемы с венами. И Володе после второго ковида тоже пришлось их оперировать», — рассказал источник из окружения Николая Баскова «kp.ru».