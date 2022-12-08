. Николай Басков с трудом передвигается после тяжелой операции
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Николай Басков с трудом передвигается после тяжелой операции

Николай Басков с трудом передвигается после тяжелой операции
Певец Николай Басков борется с тяжелым недугом. Артист испытывает серьезные проблемы со здоровьем и старается не появляться на публике. Известный вокалист Николай Басков на днях впервые за долгое время появился на публике. Артист приехал на телевизионный фестиваль «Песня года» позже всех. Николая Баскова вели под руки, он сильно прихрамывал. А ранее поклонники уже проявляли беспокойство по поводу внешнего вида своего кумира. Николай Басков показался им располневшим и отечным.
Как оказалось, и хромота, и отеки — это следствие проблем с венами. И недавно, чтобы избавиться от них, Николай Басков перенес серьезную операцию. «Недавно Николай перенес тяжелую операцию на ногах, на венах, поэтому прихрамывал, вышел на сцену, опираясь на помощника. Несмотря на плохое самочувствие, Николай, как всегда, мастерски отработал эти съемки. Возможно, проблемы с венами — это последствия ковида, который Басков перенес минувшей весной. У Владимира Преснякова – младшего тоже после коронавируса (а он перенес эту болезнь дважды) возникли проблемы с венами. И Володе после второго ковида тоже пришлось их оперировать», — рассказал источник из окружения Николая Баскова «kp.ru».
# Шоу-бизнес Басков Николай
По материалам: z-aya

Последние новости

В ОАЭ рассказали о разговоре Заида с Путиным
В ОАЭ рассказали о разговоре Заида с Путиным
Николай Басков с трудом передвигается после тяжелой операции
Николай Басков с трудом передвигается после тяжелой операции
Пелагея поделилась фото с подросшей дочкой, на котором ее трудно узнать
Пелагея поделилась фото с подросшей дочкой, на котором ее трудно
Алсу рассказала подписчикам интересные факты о себе
Алсу рассказала подписчикам интересные факты о себе
В США уличили западные СМИ во лжи о происходящем на Украине
В США уличили западные СМИ во лжи о происходящем на Украине
В России предложили запретить ввоз мебели из «недружественных» стран
В России предложили запретить ввоз мебели из «недружественных» стран
В России отреагировали на обмен Бута и Грайнер
В России отреагировали на обмен Бута и Грайнер
Фил Спенсер: взгляды Playstation и Xbox на игровую индустрию кардинально различаются
Фил Спенсер: взгляды Playstation и Xbox на игровую индустрию
Владимир Путин: Каждый боец на передовой - герой
Владимир Путин: Каждый боец на передовой - герой
Баскетболистку Грайнер обменяли на Бута
Баскетболистку Грайнер обменяли на Бута
Этикет или необходимость: что проверяют стюардессы, когда здороваются с вами в самолете
Этикет или необходимость: что проверяют стюардессы, когда здороваются
Филипп Киркоров может остаться без особняка в Америке
Филипп Киркоров может остаться без особняка в Америке

Топ на сегодня

Путин анонсировал дополнительные выплаты медикам
Путин анонсировал дополнительные выплаты медикам
Toyota уволит всех сотрудников российского завода до конца года
Toyota уволит всех сотрудников российского завода до конца года
В России заявили о восстановлении экспорта нефти на фоне санкций
В России заявили о восстановлении экспорта нефти на фоне санкций
Лиза Арзамасова запечатлела годовалого сына в костюме морячка с бананом в руке
Лиза Арзамасова запечатлела годовалого сына в костюме морячка с
Производитель принтеров Kyocera опроверг возобновление поставок в Россию
Производитель принтеров Kyocera опроверг возобновление поставок в

Еще по теме

Николая Баскова покусал Даня Милохин, уверены поклонники
Николай Басков рассказал о своем отношении к украинским звездам
Николай Басков поплатился за свои слова
Николай Басков попал в список доверенных лиц Владимира Путина