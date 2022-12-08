. Обман во благо: когда ложь не вредит вашей карме

Всех с детства учили всегда говорить правду, потому что врать плохо. Но бывают случаи, когда ложь не вредит карме, а наоборот, является единственным решением той или иной проблемы. Согласно кармическим законам, нельзя делать плохо людям без причины.

Когда ложь не вредит карме

Поднять настроение

Часто бывает так, что человека обидели или он чем-то болен. Чтобы поднять ему настроение, можно сказать ему что-то веселое и интересное. Даже если сказанное не является правдой, это поможет ему укрепить веру в себя. Такая ложь не является плохой. Самое главное, чтобы человек не преследовал никаких корыстных целей.

Сохранить секрет





Нередко бывают случаи, когда людям приходится лгать, лишь бы сохранить чужой секрет. Но делать это следует крайне редко, лучше вовсе ничего не говорить. Однако только такой вариант позволит не подставить под удар человека, который рассказал секрет.

Защитить близкого человека

Часто бывает так, что ради защиты близкого человека приходится говорить неправду. В таком случае не стоит жалеть о своей лжи, ведь это делалось для защиты родственника, второй половинки или близкого человека. Такая ложь точно не навредит карме, а в некоторых случаях даже может ее улучшить.

Нередко бывают случаи, когда правдой можно обидеть близкого человека, и чтобы этого не допустить, можно солгать. Это делается для того, чтобы не расстраивать его.

Оградить себя от токсичных людей





В любом окружении найдется человек, который мешает жить остальным. Он все время предъявляет разные претензии, критикует, приносит негатив и вызывает стресс. Если кто-то намеренно делает плохо другому человеку, то он вполне спокойно может солгать ему, лишь бы тот отстал. Особенно ложь будет оправдана, когда нужно расстаться с токсичными людьми, которые мешают жить.

Добиться правды

Бывают случаи, когда добиться правды можно только путем лжи. Порой нужно сказать одному человеку неправду, чтобы другой смог добиться справедливости. Часто так делается для того, чтобы выгородить невиновного, которого во всем обвиняют. Такой ложью получится добиться справедливости для другого человека.

Какой бы ни была в жизни ситуация, нужно всегда взвешивать все «за» и «против». Если ложь никому не будет вредить, а только спасет от серьезных проблем, то не стоит бояться говорить неправду. При всем этом нужно понимать, что врут все вокруг и делают это часто из своих личных побуждений.

Как отработать карму лжи





Чтобы отработать речевую карму, необходимо все время следить за своими словами. Есть несколько простых советов, которые помогут:

прежде чем что-то сказать, нужно все обдумать и произнести только то, что приносит пользу;

слова должны соответствовать чувствам и мыслям;

говорить необходимо четко и по делу, избегая многословия;

не стоит скрывать свои чувства, и если хочется похвалить человека, то нужно сказать об этом;

шутить следует в меру и следить за тем, чтобы шутки не задевали других и были правдивыми.

Кармическое наказание за ложь может быть разным, все зависит от действий человека, а также от силы вреда сказанных слов.