. Онлайн-касса для бизнеса: причины популярности
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Онлайн-касса для бизнеса: причины популярности

Онлайн-касса – это кассовый аппарат с фискальным накопителем, который сразу передает данные в налоговую службу. Таким образом, данная организация оперативно получает и обрабатывает данные о покупках, начисляя налоги.

Зачем и кому нужна онлайн-касса

Онлайн-касса в виде кассового аппарата, планшета или находящаяся в облаке по закону № 54-ФЗ нужна людям, которые производят любую торговую деятельность. Это ИП и юридические лица. Исключениями являются:

  • торговцы мелкими изделиями за монеты посредством механических аппаратов;
  • фирмы и организации, торгующие газетами, журналами, мороженным, безалкогольными напитками на розлив, оказывающие ремонт обуви и ключей;
  • индивидуальные предприятия без сотрудников.

Сервис ЮKassa

ЮKassa – это сервис по приему онлайн-платежей. С ними легко начать бизнес. Он поможет зарегистрировать ООО или ИП. Особенно просто будет создать кассу для интернет-магазина, ведь не нужно никуда ходить. Специалисты компании помогут зарегистрировать фирму в налоговой, а в случае возникновения вопросов всегда будут на связи.

Виды онлайн-касс

Стоит отметить, что онлайн-касса может быть трех видов:

  • Модульная касса. Такие устройства больше всего подходят для супермаркетов, ресторанов и других предприятий сферы обслуживания. Предлагается довольно большое количество разных вариантов.
  • Автономные кассы. Это цельное устройство, похожее на маленький компьютер, в котором есть все: монитор, клавиатура, фискальный регистратор, дисплей, процессор. Автономные кассы могут быть кнопочными или типа смарт. Автономные кнопочные кассы лучше всего справляются с простыми операциями, поэтому их часто выбирают таксисты, доставщики, торговцы на рынках. Смарт-кассы – это буквально телефон или планшет с фискальным накопителем и чековым принтером. Они очень компактные. Кассы-телефоны подходят для кофейных лавок или других небольших киосков. Кассы-планшеты могут справиться с небольшими кафе и магазинами.
  • Облачные кассы. Такую кассу не нужно покупать. Они предоставляются в аренду. Все программное обеспечение находится у арендодателя, например, у ЮKassa. Облачные кассы очень нужны онлайн-бизнесу, то есть интернет-магазинами.

Если вы заинтересованы в выборе оптимального варианта, то для начала определитесь со своими требованиями и потребностями. Тогда будет проще принять правильное решение.

# Бизнес

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