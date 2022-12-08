. Пелагея поделилась фото с подросшей дочкой, на котором ее трудно узнать

Певица Пелагея показала себя и 5-летнюю дочь Таисию, которая сменила прическу, в домашней обстановке. 36-летняя Пелагея, как и многие отечественные артисты, в декабре много работает – участвует в съемках новогодних шоу, корпоративах, концертах, однако старается даже в безумном графике находить время на то, чтобы побыть дома с дочкой Таисией, которую теперь воспитывает одна. После развода с хоккеистом Иваном Телегиным певица живет с ребенком в своей столичной квартире. Когда Пелагея пропадает на выступлениях и репетициях, за малышкой присматривает бабушка. Однако накануне вечером у Светланы Хановой был выходной, потому что артистка смогла выкроить вечер для домашних посиделок с дочкой и поделилась в соцсети их редким фото. В кадре певица появилась в халате и без макияжа, а Таисия, заметно подросшая за последнее время, позировала с новой прической: девочке подстригли волосы (теперь они едва доходят до плеч) и сделали густую челку.«Такие прелестные девчонки!», «Обожаю домашнюю Пелагеюшку! Красавица! Тасенька просто чудо!», «Уютные такие, красивые», «Милые девочки, Тася уже такая взрослая», — отметили фолловеры в комментариях к снимку. Напомним, на днях Пелагея приняла участие в съемках новогоднего Comedy Club, обернувшихся для нее неприятностями. Ида Галич, тоже присутствовавшая на площадке, рассказала, что в процессе пострадали несколько артистов: Карина Кросс сломала ногу, Пелагею укусила змея, Ольгу Бузову довели до слез в одном из конкурсов, а сама Ида свалилась со сцены, заработав огромный синяк.