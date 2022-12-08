. По Game Pass Ultimate предлагают 3 месяца бесплатной подписки на Calm
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По Game Pass Ultimate предлагают 3 месяца бесплатной подписки на Calm

По Game Pass Ultimate предлагают 3 месяца бесплатной подписки на Calm


Microsoft объявила о партнерстве с сервисом Calm в рамках общей программы по защите ментального здоровья. Игроки, которые подписаны на сервис Game Pass Ultimate, имеют возможность получить бесплатно 3-месячную подписку на сервис Calm Premium, а также 50% скидку на первый год оплаты сервиса. Актуально данное предложение не во всех регионах, в России в списке перков для Game Pass это предложение отсутствует.


Сервис Calm в последние 2 года неоднократно в разных рейтингах признавался одним из самых быстрорастущих и «влиятельных». В частности, в итогах 2022 года TIME внес Calm в список самых влиятельных компаний года.

Calm — это сервис, который помогает сохранить ментальное здоровье и снять стресс. У сервиса есть корпоративные подписки и функции, а есть персональные. В частности, приложение Calm, премиальный доступ к которому можно получить за счет перка, является «приложением №1 для сна, медитации и релаксации» в мире.

Сотрудничество Microsoft и Calm не ограничивается бесплатной подпиской для игроков с Game Pass Ultimate. В сервис также добавлены звуковые ландшафты на тему видеоигр — Halo Infinite и Sea of Thieves.


# Технологии Game Pass
По материалам: newxboxone

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