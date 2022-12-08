. Полнолуние 8 декабря 2022 года: что можно и что нельзя делать в этот день
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Полнолуние 8 декабря 2022 года: что можно и что нельзя делать в этот день

Полнолуние 8 декабря 2022 года: что можно и что нельзя делать в этот день

Сегодня Луна будет изучать максимум энергии. Наступает Полнолуние, поэтому астрологи спешат рассказать о том, что можно и что нельзя делать в этот день. Забегая немного вперед, важно отметить, что сегодня полная Луна не сможет сделать день негативным.


Это день благоприятного аспекта между Солнцем и Марсом, который с легкостью закроет практически все негативные стороны Полнолуния. К сожалению, некоторые проблемы останутся актуальными, но советы астрологов помогут вам их преодолеть.

Что можно делать в это Полнолуние

Проявлять активность в сфере любви. Можно признаваться в чувствах, пытаться перевести отношения на новый уровень. Успешно должны будут пройти такие дела как знакомство с родителями близкого человека, предложение руки и сердца. В это Полнолуние можно даже играть свадьбу. Единственное условие для всего этого — искренность намерений. В противном случае вас ждут разочарования.

Общение с друзьями. Если очень хочется провести часть времени в простом и непринужденном общении, то встретьтесь с другом или несколькими друзьями, чтобы развлечься и поболтать ни о чем. Не заводите серьезных тем, чтобы не отпугнуть удачу.

Новые знакомства. Новые знакомства в такие дни заводить довольно полезно, но эффективность их будет выше, если делать первый шаг в интернете. Удаленное общение лучше, поскольку оно не будет отвлекать от важных дел и забот.


Поиски новых увлечений. В такие дни как сегодня полезным занятием будет поиск хобби. Можно смотреть различные развивающие видео, читать книги, знакомиться с биографиями успешных людей. Полная Луна может сделать так, что новая информация покажется лживой или неточной, поэтому будьте осторожнее и доверяйте лишь проверенным источникам.

Чего не стоит делать 8 декабря

На полной Луне в Близнецах совершенно точно не стоит предаваться негативным воспоминаниям. Стоит лишь немного задуматься о чем-то плохом, как эти мысли тут же разрастутся и заполнят собою все ваше сознание. Не стоит вспоминать про обиды, негатив, отрицательные эмоции, пережитые давным-давно.

Также на полной Луне в Близнецах ни в коем случае нельзя врать и распространять лживую информацию, особенно в целях наживы. Это может серьезно подпортить вашу карму и стать причиной появления черной полосы, которая может затянуться на весьма долгий срок.

Еще 9 декабря астрологи советуют вам избегать навязчивости. Если вы будете пребывать рядом с теми людьми, которые совершенно не желают с вами общаться, вы наткнетесь на грубость и ничем хорошим это для вас точно не закончится.

# Новости на сегодня
По материалам: dailyhoro.ru

Последние новости

Германия направила Украине 20 бронетранспортеров
Германия направила Украине 20 бронетранспортеров
Полнолуние 8 декабря 2022 года: что можно и что нельзя делать в этот день
Полнолуние 8 декабря 2022 года: что можно и что нельзя делать в этот
Животный гороскоп: какие животные покровительствуют 2023 году
Животный гороскоп: какие животные покровительствуют 2023 году
ТОП-5 заявлений Владимира Путина на заседании СПЧ
ТОП-5 заявлений Владимира Путина на заседании СПЧ
Hyperion XP-1 - машина из будущего
Hyperion XP-1 - машина из будущего
Модно, универсально и просто: идеи новогоднего маникюра в счастливом цвете 2023 года
Модно, универсально и просто: идеи новогоднего маникюра в счастливом
Путин ответил на вопрос об объявлении дополнительной мобилизации
Путин ответил на вопрос об объявлении дополнительной мобилизации
Ряду россиян анонсировали повышенную пенсию в декабре
Ряду россиян анонсировали повышенную пенсию в декабре
Россия отказалась разрывать дипломатические отношения с США
Россия отказалась разрывать дипломатические отношения с США
Жуков высказался об эмиграции Аллы Пугачевой
Жуков высказался об эмиграции Аллы Пугачевой
Лариса Андерсен рассказала, что делать в полнолунье 8 декабря 2022
Лариса Андерсен рассказала, что делать в полнолунье 8 декабря 2022
Максиму Виторгану только предателя родины играть, заявил политик
Максиму Виторгану только предателя родины играть, заявил политик

Топ на сегодня

Названа альтернатива Германии среди импортеров российского газа
Названа альтернатива Германии среди импортеров российского газа
Великобритания и США заключили новое энергетическое партнерство
Великобритания и США заключили новое энергетическое партнерство
России предрекли трудности при экспорте пшеницы
России предрекли трудности при экспорте пшеницы
В проект оборонного бюджета США включили меры по исключению России из G20
В проект оборонного бюджета США включили меры по исключению России из
Экспорт российского угля приблизился к рекорду после ослабления санкций
Экспорт российского угля приблизился к рекорду после ослабления

Еще по теме

Полнолуние 31 января 2018 года: негативные и позитивные моменты этого дня
Полнолуние 5 октября 2017 года: советы астрологов на этот день для всех знаков Зодиака
Полнолуние 22 августа 2021 года: что можно делать и что нельзя
Полнолуние в феврале 2022 года: что можно делать и что нельзя