. Полнолуние 8 декабря 2022 года: что можно и что нельзя делать в этот день

Вадим Карасев

Сегодня Луна будет изучать максимум энергии. Наступает Полнолуние, поэтому астрологи спешат рассказать о том, что можно и что нельзя делать в этот день. Забегая немного вперед, важно отметить, что сегодня полная Луна не сможет сделать день негативным.

Это день благоприятного аспекта между Солнцем и Марсом, который с легкостью закроет практически все негативные стороны Полнолуния. К сожалению, некоторые проблемы останутся актуальными, но советы астрологов помогут вам их преодолеть.

Что можно делать в это Полнолуние

Проявлять активность в сфере любви. Можно признаваться в чувствах, пытаться перевести отношения на новый уровень. Успешно должны будут пройти такие дела как знакомство с родителями близкого человека, предложение руки и сердца. В это Полнолуние можно даже играть свадьбу. Единственное условие для всего этого — искренность намерений. В противном случае вас ждут разочарования.

Общение с друзьями. Если очень хочется провести часть времени в простом и непринужденном общении, то встретьтесь с другом или несколькими друзьями, чтобы развлечься и поболтать ни о чем. Не заводите серьезных тем, чтобы не отпугнуть удачу.

Новые знакомства. Новые знакомства в такие дни заводить довольно полезно, но эффективность их будет выше, если делать первый шаг в интернете. Удаленное общение лучше, поскольку оно не будет отвлекать от важных дел и забот.

Поиски новых увлечений. В такие дни как сегодня полезным занятием будет поиск хобби. Можно смотреть различные развивающие видео, читать книги, знакомиться с биографиями успешных людей. Полная Луна может сделать так, что новая информация покажется лживой или неточной, поэтому будьте осторожнее и доверяйте лишь проверенным источникам.

Чего не стоит делать 8 декабря

На полной Луне в Близнецах совершенно точно не стоит предаваться негативным воспоминаниям. Стоит лишь немного задуматься о чем-то плохом, как эти мысли тут же разрастутся и заполнят собою все ваше сознание. Не стоит вспоминать про обиды, негатив, отрицательные эмоции, пережитые давным-давно.

Также на полной Луне в Близнецах ни в коем случае нельзя врать и распространять лживую информацию, особенно в целях наживы. Это может серьезно подпортить вашу карму и стать причиной появления черной полосы, которая может затянуться на весьма долгий срок.

Еще 9 декабря астрологи советуют вам избегать навязчивости. Если вы будете пребывать рядом с теми людьми, которые совершенно не желают с вами общаться, вы наткнетесь на грубость и ничем хорошим это для вас точно не закончится.