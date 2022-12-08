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Пользователям WhatsApp стала доступна новая функция

Пользователям WhatsApp стала доступна новая функцияВ версии WhatsApp для Windows появилась возможность отправлять сообщения самому себе

Пользователям версии мессенджера WhatsApp для Windows стала доступна новая функция, связанная с отправкой сообщений. Об этом рассказали специалисты портала WABetaInfo.

По информации ресурса, в десктопной версии мессенджера у юзеров появилась возможность отправлять сообщения самим себе. В прошлом этой функцией можно было воспользоваться только в мобильной версии WhatsApp. Теперь, если человек отправит себе на номер телефона какое-либо сообщение, оно будет доставлено на все устройства, связанные с его аккаунтом. Отмечается, что все эти сообщения будут защищены сквозным шифрованием.

Нововведение заметили в бета-версии WhatsApp для Windows под номером 2.2248.2.0. В ближайшее время оно станет доступно для всех пользователей мессенджера, заверили специалисты.

Днем ранее портал WABetaInfo сообщил о том, что в скором времени пользователи WhatsApp смогут создавать цифровые аватары. Уточнялось, что их можно будет использовать в качестве фотографии профиля. Кроме того, с ними можно будет создать коллекцию стикеров.

# Главные новости Интернет и СМИ
По материалам: lenta.ru

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