. Производитель принтеров Kyocera опроверг возобновление поставок в Россию
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Производитель принтеров Kyocera опроверг возобновление поставок в Россию

Производитель принтеров Kyocera опроверг возобновление поставок в РоссиюМинпромторг заявил о возобновлении поставок популярных японских принтеров Kyocera в Россию

Японские принтеры Kyocera исключены из списка товаров, разрешенных к параллельному импорту. Об этом, объяснив, что популярный производитель официально возобновил поставки в Россию, заявил в комментарии РБК представитель Минпромторга.

В самой Kyocera эту информацию опровергли. Представитель российского офиса утверждает, что компания распродает остатки техники со склада, а что касается тонер-картриджей и запасных частей, эти поставки в Россию не останавливались вовсе.

В вендоре Kyocera, российском дистрибьютере техники «Марвел-Дистибуция», подтвердили данные о поставке расходных материалов, но удивились сообщению об официальном возобновлении продаж. Представитель дистрибьютора указал, что вся новая продукция компании на российском рынке завезена с помощью параллельного импорта, других поставок нет.

В прошлом году Kyocera входила в пятерку крупнейших продавцов принтеров в России, по оценке ITResearch, она занимала десять процентов рынка. После ввода российских войск на Украину компания вместе со многими другими поставщиками приняла решение остановить поставки. О прекращении отгрузки новой техники также сообщали HP (занимавший более трети рынка), Canon, Xerox, Ricon Group и Epson. В августе свое российское подразделение продала компания Lexmark.

Эксперты ITResearch утверждают, что в третьем квартале рынок печатающих устройств достиг уровня почти 300 тысяч штук, однако в годовом выражении фиксируется двузначное падение. Сгладить ситуацию, помимо параллельного импорта, позволили поставки китайской компании Pantum (53 процента рынка на конец сентября) и импортозамещение. На конец прошлого года доля Pantum составляла только 16 процентов.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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