. Простой способ борьбы со стрессом: что такое ASMR-видео и как оно работает

Для многих людей жизнь в постоянном стрессе является привычкой, но это не значит, что такое положение дел нормально и его можно оставлять без внимания. Психоэмоциональное напряжение — большая проблема, которая ведет к ухудшению самочувствия, качества жизни и здоровья. Сегодня можно найти массу методик борьбы со стрессом, и одна из новейших — это ASMR-видео. Методика пока известна небольшому количеству людей, но уже успела себя зарекомендовать как эффективная и простая в применении. Что же такое ASMR-видео и как оно помогает бороться со стрессом?

Что такое ASMR-видео

Для лучшего понимания принципов действия методики нужно разобраться с аббревиатурой. ASMR дословно переводится как «автономная сенсорная меридиональная реакция». Она может проявляться как ощущение психо-физического удовольствия во время прослушивания различных звуков. Они, в свою очередь, играют роль позитивных триггеров.





Многие испытывают приятное покалывание или мурашки, бегающие по коже, когда слышат, к примеру, звуки волн, льющейся воды или шелест листьев. Другим нравится звук тибетских чаш либо ловца снов. Но наиболее распространенное ASMR-видео, которое вы можете найти в интернете, — это легкий шепот. Кратковременную эйфорию можно ощущать и при стимуляции зрительного, а не слухового нерва. Тогда вам понадобится видео, в котором кто-то занимается йогой, плавает, либо просто течет вода.

Как работает ASMR, как помогает бороться со стрессом

Открыли данный метод сравнительно недавно, 12 лет назад. Однако для мира, в котором информация разлетается со скоростью молнии, это не так мало. Возможно, вау-эффекта не произошло из-за переизбытка методов борьбы со стрессом, которыми пестрит интернет. А еще в ASMR-видео нет ничего сверхъестественного. Подумайте, как это просто — ощущать успокоение и радость при прослушивании приятных звуков или созерцании таких же образов.

ASMR-видео работают по принципу медитации, и учиться этому вовсе не нужно. Все, что требуется — это найти то, что нужно именно вам. Вы зразу узнаете то самое чувство приятного тепла и эйфории, отыскав «свое» видео.

Несмотря на разницу с техникой медитации, вы все равно можете использовать некоторые ее принципы. К примеру, слушать расслабляющие звуки в удобном положении тела лучше всего лежа на спине и закрыв глаза. Практиковать технику можно дома или на работе (если есть такая возможность). После такой «перезагрузки» ваши мысли будут более ясными, вы ощутите прилив работоспособности.





В чем еще помогает ASMR-видео

Люди, которые регулярно практикуют метод, могут отметить укрепление психоэмоционального состояния, усиление энергетики, тренировку расслабленности во время решения любых жизненных вопросов. Если вы сильно устали, если стресс буквально истощил весь запас сил, то прослушивать ASMR-видео нужно каждый день. Ничего специально для этого делать не требуется. Просто нажмите «play» — и подсознание сделает свое дело.

Многим людям прослушивание приятных звуков помогает побороть бессонницу, а также лучше спать на протяжении всей ночи. Другие же отмечают, что проходит мигрень, неврологические расстройства перестают так сильно волновать.

Даже вполне здоровый и счастливый человек может найти в ASMR-видео простой, доступный источник нового вдохновения. Доказано, что такие ролики пробуждают в людях доброжелательность, открытость миру и окружающим, желание заботиться о себе и близких.