. Путин наградит Героев России медалью «Золотая Звезда»

Президент России Владимир Путин в четверг, 8 декабря, наградит Героев России медалью «Золотая Звезда». Торжественное мероприятие пройдет в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца, сообщается на сайте Кремля.

На встречу с президентом приглашены более 200 военных и гражданских лиц, проявивших особое мужество и героизм. Среди участников мероприятия - Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации и кавалеры ордена Святого Георгия, подчеркивается в сообщении.

Медаль «Золотая Звезда», которую вручают Героям России, была учреждена в 20 марта 1992 года — тогда же, когда законом было установлено звание Героя Российской Федерации.

Как ранее рассказывала «Парламентская газета», «Золотую Звезду» вручают людям, проявившим себя в совершенно разных сферах. Среди Героев — участники боевых действий, ликвидаторы Чернобыльской катастрофы, космонавты, испытатели авиационной и морской техники, участники экспедиций в Арктике и Антарктиде. Всего с 1992 года звание Героев России присудили больше чем тысяче людей.

Традиция чествования Героев Отечества возобновлена в соответствии с указанием президента в 2013 году, отметили в пресс-службе Кремля.