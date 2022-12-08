. Путин ответил на вопрос об объявлении дополнительной мобилизации

Вадим Карасев

Президент Путин заявил об отсутствии необходимости для дополнительной волны мобилизации

Президент России 150 000россиян находятся в зоне проведения спецоперации в группировке При этом Путин уточнил, что из этого числа только 77 тысяч находится непосредственно в боевых подразделениях, остальные находятся на вторых и третьих рубежах, выполняя функции войск территориальной обороны, или проходят дополнительную подготовку. Вторая половина всех мобилизованных до сих пор остается на полигонах или в учебных центрах Министерства обороны.



Дезертирство в зоне СВО



По словам Путина, проблемы с массовым дезертирством в зоне проведения специальной военной операции (СВО) не наблюдается. Российский лидер также оценил данные о том, что в зоне спецоперации якобы существуют «лагеря для дезертиров». Он назвал их фейками, которые не имеют под собой никаких оснований.

При этом он признал, что в зоне СВО были проблемы. По словам Путина, они могут возникать и дальше. При возникновении новых проблем с экипировкой и обеспечением военнослужащих недостатки следует устранять, подчеркнул он.

Демобилизация ряда граждан

В ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека Путин также пообещал, что рассмотрит вопрос о демобилизации врачей в Донбассе.

В ходе заседания с докладом выступила писатель и журналист Марина Ахмедова. Она попросила российского лидера подумать над возможностью демобилизации врачей в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР). Журналистка отметила, что этот вопрос особенно актуален для протезистов, в помощи которых нуждаются гражданские, попавшие под обстрелы Вооруженных сил Украины и лишившиеся конечностей при контакте с минами-лепестками.