Путин ответил на вопрос об объявлении дополнительной мобилизации
Президент России 150 000россиян находятся в зоне проведения спецоперации в группировке При этом Путин уточнил, что из этого числа только 77 тысяч находится непосредственно в боевых подразделениях, остальные находятся на вторых и третьих рубежах, выполняя функции войск территориальной обороны, или проходят дополнительную подготовку. Вторая половина всех мобилизованных до сих пор остается на полигонах или в учебных центрах Министерства обороны. По словам Путина, проблемы с массовым дезертирством в зоне проведения специальной военной операции (СВО) не наблюдается. Российский лидер также оценил
Дезертирство в зоне СВО
находятся в зоне проведения спецоперации в группировке
При этом Путин уточнил, что из этого числа только 77 тысяч находится непосредственно в боевых подразделениях, остальные находятся на вторых и третьих рубежах, выполняя функции войск территориальной обороны, или проходят дополнительную подготовку.
Вторая половина всех мобилизованных до сих пор остается на полигонах или в учебных центрах Министерства обороны.
По словам Путина, проблемы с массовым дезертирством в зоне проведения специальной военной операции (СВО) не наблюдается.
Российский лидер также оценилданные о том, что в зоне спецоперации якобы существуют «лагеря для дезертиров». Он назвал их фейками, которые не имеют под собой никаких оснований.
При этом он признал, что в зоне СВО были проблемы. По словам Путина, они могут возникать и дальше. При возникновении новых проблем с экипировкой и обеспечением военнослужащих недостатки следует устранять, подчеркнул он.
Демобилизация ряда граждан
В ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека Путин также пообещал, что рассмотрит вопрос о демобилизации врачей в Донбассе.
В ходе заседания с докладом выступила писатель и журналист Марина Ахмедова. Она попросила российского лидера подумать над возможностью демобилизации врачей в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР). Журналистка отметила, что этот вопрос особенно актуален для протезистов, в помощи которых нуждаются гражданские, попавшие под обстрелы Вооруженных сил Украины и лишившиеся конечностей при контакте с минами-лепестками.