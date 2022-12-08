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Путин вручил звезды Героев российским космонавтам и военным

Путин вручил звезды Героев российским космонавтам и военнымПрезидент Путин вручил звезды Героев десяти военным и космонавтам Вагнеру и Кудь-Сверчкову

Президент России Владимир Путин вручил золотые звезды Героев России космонавтам и военнослужащим. Об этом сообщает ТАСС.

В ходе церемонии в Кремле награды из рук президента получили космонавты Иван Вагнер и Сергей Кудь-Сверчков. Кроме того, они были удостоены звания «Летчик-космонавт».

Звезды Героев России также получили десять военных. Среди них представители 929-го Государственного летно-испытательного центра Минобороны Максим Стефанов и Сергей Демьяненко и служащие 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии Воздушно-десантных войск (ВДВ) майор Борис Дудко и ефрейтор Давид Малыйкин. Кроме того, награда была вручена подполковнику Сергею Иштуганову и лейтенанту Денису Скакуновскому, также представляющим на церемонии ВДВ.

Среди служащих Военно-морского флота России звания Героев получили подполковник Александр Завадский из 11-го армейского корпуса Балтфлота и капитан Павел Семенко из 14-го армейского корпуса Северного флота. Также были награждены представитель 10-й отдельной бригады спецназначения Южного военного округа майор Александр Волков и замначальника штаба Восточного округа войск Росгвардии Сергей Белозеров.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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