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Раскрыты траты Британии на восполнение арсенала после помощи Украине

Раскрыты траты Британии на восполнение арсенала после помощи УкраинеTimes: Times: Британия потратит 229 миллионов на покупку ПТРК после помощи Украине

Британия потратит почти 230 миллионов фунтов для закупки тысячи противотанковых комплексов NLAW взамен переданных Украине в врамках военной помощи. Такое траты раскрыло издание Times.

«Правительство объявило о заключении сделки с ВПК Saab в размере 229 миллионов фунтов стерлингов для закупки противотанковых комплексов NLAW шведского производства», — отмечает газета.

Также указывается, что к 2024 годуновая партия NLAW поступит на вооружение британцев. При этом полностью оснащение по этой закупке завершится в 2026-м.

В конце ноября Министерство обороны Великобритании подтвердило отправку Украине высокоточных ракет Brimstone-2. Ракеты с высокоточной системой наведения Brimstone-2 переданы украинским вооруженным силам в рамках британского пакета помощи.

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По материалам: lenta.ru

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